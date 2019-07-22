Моногорода Владимирской области становятся локомотивами экономического рынка

Генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева проанонсировала главам моногородов Владимирской области многократное увеличение финансирования монопрофильных муниципальных образований. Губернатор Владимир Сипягин призвал их использовать этот шанс совершить рывок в социально-экономическом развитии вверенных им территорий.

Рабочая встреча главы региона и генерального директора Фонда с главами семи монопрофильных муниципальных образований области состоялась 20 июля в Вязниках на площадке завода «ОСВАР». Участниками мероприятия также стали первый заместитель Губернатора Максим Брусенцов, директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг областной администрации Тимур Рамазанов и и.о. председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов.

Целью мероприятия стала презентация и обсуждение новых проектов Фонда развития моногородов, который в этом году отмечает пятилетие свой деятельности.

Фондом утверждена программа работы на 2020 – 2024 годы. Как сообщила Ирина Макиева, в соответствии с ней объем поддержки моногородам увеличится с 2,8 млрд рублей в 2019 году до 10-11 млрд рублей в 2020-м.

.Фото: Администрация Владимирской области

Государство выделяет столь значительные средства для того, чтобы сделать монопрофильные муниципальные образования максимально привлекательными для инвесторов: деньги идут на создание необходимой инфраструктуры, обеспечение беспроцентных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства. По инициативе Фонда в моногородах развивается социокультурное пространство. В них появляются «точки притяжения», такие как пешеходные улицы (проект «Улица Никольская»), открываются современные кинотеатры, оборудование для которых приобретается за счёт средств Фонда кино.

Значимый социальный проект реализуется совместно с «Яндекс такси». В соответствии с ним до конца 2019 года производится бесплатное транспортное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны.

Работа Фонда показала себя настолько эффективной, что целый ряд монопрофильных муниципальных образований в ближайшие годы может выйти из этой категории.

Фонд будет сокращать количество проектов с невозвратным финансированием, доведя их до 20 процентов, а также уменьшит объём поддержки градообразующим предприятиям моногородов. Более того, если на таком предприятии в ближайшие несколько лет будет работать менее 20 процентов работоспособного населения города, то населённый пункт будет исключён из перечня моногородов.

На совещании обсудили возможности и проблемы, мешающие областным моногородам активно участвовать в реализации национальных проектов. Ирина Макиева подчеркнула, что моногорода должны максимально активно работать по всем национальным проектам, в которые включился регион.

В числе направлений деятельности глав моногородов области, где их вовлечённость является явно недостаточной, генеральный директор Фонда назвала получение беспроцентных займов для малого и среднего бизнеса. Фонд может предоставлять от 5 до 250 млн рублей на каждый заявленный бизнес-проект. Ирина Макиева рекомендовала главам администраций активнее работать с местным бизнесом по этому вопросу и оказывать предпринимателям поддержку в подготовке требуемой документации.

«Такие встречи очень важны, т.к. помогают узнать о всех возможностях, которые можно реализовать в наших моногородах, позволяют поднять темы, решаемые подчас только на федеральном уровне. Они также являются отличной площадкой для того, чтобы поделиться успешным опытом. А он во Владимирской области уже есть. Ярким примером является развитие производства «Ютекс» и начало «заселения» в этом году индустриального парка в Камешково.

.Фото: Администрация Владимирской области

Если главы органов местного самоуправления будут активно участвовать в программах Фонда развития моногородов, то монопрофильные образования Владимирской области в ближайшие годы станут точками роста, локомотивами её экономического рывка», – подвёл итог мероприятия Губернатор Владимир Сипягин.