Система здравоохранения Владимирской области перенимает опыт работы скорой и медицинской помощи Москвы

Заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Елена Овчинникова и руководители станций скорой медицинской помощи региона встретились в Москве главным врачом Станции скорой и неотложной медицинской помощи столицы Николаем Плавуновым, узнали об опыте внедрения современной информационной системы, которая охватывает все этапы вызовов, в том числе автоматически выдаёт информацию о местонахождении ближайшей медицинской бригады.

При этом в единый информационный контур включены все столичные поликлиники. С помощью планшета бригады имеют доступ к электронной амбулаторной карте пациента. Специалисты оперативно получают информацию об истории болезни человека, наличии противопоказаний и другие важные сведения, что помогает принять наиболее правильное решение.

Единый диспетчерский центр позволяет дистанционно отслеживать состояние медицинского оборудования и наличие свободных коек в стационарах.

В настоящее время прорабатывается вопрос применения столичного опыта в нашем регионе. Напомним, что до конца 2021 года во Владимирской области будет создана Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, которая объединит все отделения скорой медицинской помощи региона. По этой модели на вызов будет направляться ближайшая бригада скорой помощи, вне зависимости от административно-территориального деления, что повысит оперативность и качество работы службы скорой медицинской помощи.

Столица уже прошла путь объединения служб скорой и неотложной медицинской помощи, и эта мера доказала свою эффективность. Ознакомившись с владимирским опытом по централизации службы «скорой», главный врач ССиНМП города Москвы Николай Плавунов отметил, что эти меры дадут положительные результаты.

Как известно, в июле 2019 года Станция скорой медицинской помощи города Владимира расширила зону обслуживания за счёт присоединения отделения скорой помощи Городской больницы №7 в микрорайоне Оргтруд областного центра.

В составе бригады скорой медицинской помощи микрорайона Оргтруд – два фельдшера и водитель. Кроме того, при Городской больнице №7 города Владимира в Оргтруде открыт кабинет неотложной медицинской помощи, где работает фельдшер. В его распоряжении – автомобиль скорой помощи. Таким образом, теперь в Оргтруде вместо одного работает два автомобиля скорой помощи, в результате чего доступность скорой и неотложной медицинской помощи повысится.