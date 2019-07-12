Ушел из жизни Мамуд Шавершян - житель Струнино, 10 лет бесплатно раздававший хлеб бедным

Имя Мамуда Шавершяна, московского бизнесмена, владельца нескольких продовольственных магазинов в столице и во Владимирской области, стало известно на всю страну три года назад, когда журналисты - сначала местные, потом федеральные - рассказали о его ежедневной доброй помощи людям. Десять лет Мамуд Шавершян бесплатно раздавал в своих магазинах, один из которых находился в Струнино, хлеб пенсионерам, малоимущим, инвалидам. Справок «о малоимуществе» не требовал - говорил, Струнино город маленький, и так все знают, кто как живет. За бесплатным хлебом выстраивались очереди, люди благодарили его, иногда со слезами.

Мамуд Шавершян рассказывал, что идея бесплатно раздавать хлеб бедным у него появилась, когда увидел, как в очереди в магазине в Струнино бабушки пересчитывают в ладошках копейки, прикидывая - хватит только на черный хлеб или на белый тоже. Тогда и придумал собственные «талоны» - каждый на батон и половинку черного. Талоны раздавали раз в месяц не только жителям Струнино, но и окрестных деревень, которые специально приезжали за ними в магазин Мамуда. В месяц в городке выдавали 200-300 талонов.

После того, как о Мамуде написали многие федеральные СМИ, в его адрес посыпались и негативные высказывания: «Пиарится на благотворительности». Удивительно, но даже некоторые жители Струнино стали возмущаться - мол, «это ему правительство бесплатно хлеб велело раздавать, а он по полбуханки себе оставляет».

ТалоныФото: Александр МЕНЬШИКОВ

Но Мамуд Шавершян не обращал внимания на злые языки и продолжал заниматься своим благим делом. Говорил, что это ему дед, герой Великой Отечественной войны, велел - каждый день делать доброе дело.

- Деда я уважал безмерно! - вспоминал Мамуд. - Он мне говорил, сам не доедай, не допивай, а если просит кто — помоги.

63-летний Мамуд Шавершян умер 11 июля. У него осталось трое детей и десять внуков.

- По нему причитали и русские бабушки, и как парень-таджик едва сдерживал слезы, узнав о смерти Мамуда. Ушел человек, который умел тихо, без особой огласки помогать людям, - написал в соцсетях житель Струнино Михаил Дементьев.

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