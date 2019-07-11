2019-07-11T11:11:23+03:00
Общество

Владимир Сипягин не поддержал законопроект по созданию общественного телевидения Владимирской области

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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Губернатор Владимир Сипягин не поддержал законопроект по созданию общественного телевидения Владимирской области, принятый Законодательным Собиранием в первом чтении 30 мая.

Напомним, согласно проекту закона, телерадиокомпания «Губерния-33» должна быть ликвидирована и вместо неё должно быть создано общественное телевидение Владимирской области в форме некоммерческой организации. Однако, при ликвидации ТРК прекращается действие лицензии на осуществление телевизионного вещания, а для права занимать 21 кнопку в сетке телевещания нужно будет проводить процедуру выбора нового канала. Это влечёт за собой увеличение расходов областного бюджета, а также отсутствие телевещания областного телеканала.

Также в материалах к законопроекту указано, что источником его финансового обеспечения являются средства регионального бюджета, предусмотренные государственной программой «О мерах по повышению информированности населения о социально-экономическом развитии Владимирской области на 2017–2022 годы». Вместе с тем основания для перераспределения средств областного бюджета не называются.

Более того, выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение финансирования уже существующих может производиться только с начала очередного финансового года либо в текущем году при наличии дополнительных поступлений в бюджет финансирования или при сокращении ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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