Движение по улице Северной города Владимира должно вновь стать сквозным

Губернатор Владимир Сипягин предложил главе города Владимира Ольге Деевой вернуться к вопросу открытия сквозного движения по улице Северной областного центра. Она является дорогой-дублёром перегруженной улицы Мира, и организация беспрепятственного проезда по улице Северной позволила бы существенно улучшить транспортную ситуацию в Октябрьском районе города и в целом сообщение по линии восток – запад. Актуальность этой задачи возрастает в связи с планами строительства Рпенского проезда, после ввода в эксплуатацию которого транспортная нагрузка на ул. Мира ещё более усилится.

В настоящее время участок дороги общего пользования по улице Северной исключён из транспортной инфраструктуры города Владимира в связи с тем, что он передан в аренду ОАО «Владимирский завод Электроприбор».

Желая помочь областном центру открыть сквозное движение по ул. Северной, Губернатор Владимир Сипягин направил письмо руководителю Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой инициировать расторжение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:22:024088:2 с ОАО «Владимирский завод Электроприбор». Письмо аналогичного содержания по просьбе главы 33-го региона направил министру промышленности и торговли России Денису Мантурову лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский.

В их ответах указывается, что для достижения цели требуется деятельное участие в процессе собственника земельного участка – города Владимира в лице его администрации. Известно, что, вернув в 2013 году по суду в муниципальную собственность указанный земельный участок, администрация города Владимира, не объяснив общественности причины, остановилась на половине пути и не стала добиваться в суде расторжения кабального для областного центра договора аренды.

Владимир Сипягин предложил вынести на заседание городского Совета народных депутатов обращение к администрации г. Владимира для инициирования процесса расторжения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:22:024088:2.

Со своей стороны Губернатор предлагает городу в этом вопросе всестороннюю поддержку на региональном и федеральном уровнях.