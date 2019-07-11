2019-07-10T18:20:11+03:00
Звезды

В Суздале начались съемки сериала «Угрюм-река»

Три съемочных дня и три главных героя картины, которых сыграли трое известных российских актеров - на улицах древнего города
Поделиться:
Ярмарка на берегу рекиЯрмарка на берегу рекиФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
Изменить размер текста:

Новая экранизация книги Вячеслава Шишкова будет продолжительнее советской «Угрюм-реки» 1968 года «рождения» – 16 серий против тех четырех. И акцент будет смещен с классовой борьбы к мелодраме и мистике. Но историко-географическая канва – та же: рубеж XIX–XX веков, Сибирь, «золотая лихорадка». В центре событий та же зажиточная семья Громовых.

«Интернациональная» массовка, крайний слева – педиатр Виталий, крайний справа – слесарь Павел Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

«Интернациональная» массовка, крайний слева – педиатр Виталий, крайний справа – слесарь ПавелФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Режиссер многосерийки Юрий Мороз, снимая свежую версию «Угрюм-реки», работает со многими нашими замечательными актерами. Александр Балуев играет Петра Громова, Юлия Пересильд - Анфису, а Александр Горбатов (несколько лет назад сыгравший у режиссера Урсуляка Степана в римейке «Тихого Дона») - Прохора Громова. Нину играет Софья Эрнст – супруга продюсера фильма и Первого канала Константина Эрнста.

Первой суздальской точкой съемок стал Спасо-Евфимиев монастырь, точнее – бывшая тюрьма на его территории. Там снимали сцену в психиатрической лечебнице. Как всегда, съемки на территории монастыря стали возможны лишь после того, как между кинематографистами и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником был заключен юридический договор, в котором было прописано «сроком на один съемочный день». Сумма не разглашается.

Общие планы Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Общие планыФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Во второй съемочный день, в субботу, съемки должны был начаться с 8.30 утра, но пошел дождь. По сценарному плану должны были снимать фрагмент «В городском парке» в скверике напротив суздальских Торговых рядов. А тут – льет не переставая. И как за пеленой воды герой Александра Горбатова будет драться с горсткой гимназистов? Как горожане будут слушать оркестр, сидя под дождем? Улыбки будут вымученные, кадр испорчен.

Но съемки перенести нельзя: на этот эпизод отведен один день и точка! Поэтому сидели и ждали до победного конца. И во второй половине дня показалось солнце! В скверике тут же стали рассыпать песочек, ставить фонарные столбы той эпохи, на крыше оркестровой беседки крепили российские триколоры.

Духовой оркестр Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Духовой оркестрФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

К 18.00 снова пошел ливень, но деваться было некуда - натянули несколько шатров для оборудования, статисты укрылись от дождя в галерее Торговых рядов. Кстати, на съемки они приехали со всей области: Виталий с приклеенными усами и в котелке и Павел в картузе – суздальцы, девчата приехали из Владимира и Иваново. Виталик – педиатр, Павел – слесарь. Одетые и загриммированные много часов назад, они ждали, ждали... Согласились поболтать.

Массовка пережидает ливень Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Массовка пережидает ливеньФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Массовке платят по 700 рублей за съемочный день. Плюс обед!

- Кормили-то хоть хорошо?

- Да! Борщи, гуляши, салаты…

Ужин не предусмотрен.

В воскресенье съемочная группа сместилась за Суздальский кремль. Там декораторы соорудили пристань и ярмарочный ряд. По сценарию это Сибирь.

Последние инструкции от руководителя статистов Андрея Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Последние инструкции от руководителя статистов АндреяФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

КОНКРЕТНО

Краткая фабула экранизации. Рубеж позапрошлого и прошлого веков. Данила Громов нажил солидное состояние разбоем, в чем он признался своему сыну Петру перед смертью. Петр Громов вложил унаследованные деньги в свое дело, которое в свою очередь тоже передал сыну, Прохору. Благодаря своей предпринимательской жилке Прохор добился большого успеха, но цена жизни «в шоколаде при бабле» оказалась высока. Годы спустя Прохору Громову пришлось не по-детски расплачиваться за грехи деда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я вышел на пенсию": Олег Митяев ответил на критику авторской песни, назвав бардов остатками экологии земли
Один из флагманов авторской песни на Грушинском фестивале исполнил новую композицию про "свитера с оленями" и рассказал, как авторской песне тяжело бороться с "Цвет настроения синий"
Наталья Катаева (Мордюкова), художник по костюмам: Когда Нонна и Слава Тихонов развелись, я помогала его второй жене - Тамаре - шить свадебное платье
6 июля - день памяти Нонны Мордюковой. О Великой актрисе, о том, как она жила и любила, мы вспоминаем вместе с её родной сестрой [аудио]
Новости 24
Владимирцу, продававшему наркотики знакомым, грозит 20 лет колонии
Скончался бывший вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков
Липовые целительницы развели пенсионерку из Владимира на 21 тысячу рублей
Губернатор Владимирской области обещал подписать новый график погашения долгов перед "Газпромом" в ближайшее время
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников
Финансировать ВК "Владимир" будет частная компания
«Открытая вода»: ПСБ поздравил лучших понтонёров России
На выставке достопримечательностей России представлена миниатюрная копия владимирских Золотых ворот
Гороховецкая центральная районная больница получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт
Губернатор предложил властям Владимира открыть сквозной проезд по улице Северная
Жительница Юрьев-Польского обокрала знакомого, чтобы вернуть долги
Энергетики «Т Плюс» призывают быть бдительными вблизи объектов коммунального хозяйства
С сегодняшнего дня во Владимире подорожал проезд
Главный лесник Владимирской области уволился по собственному желанию
Во Владимирской области в ближайшие пять лет установят более 80 комплексов фотовидеофиксации
Жительница Мурома украла более полумиллиона рублей
Светлана Мельникова: "Мой сын нигде никогда не скрывался"
Экс-глава администрации Гороховецкого района уехал в Дзержинск
Житель Мурома, до смерти забивший деда молотком, отправлен в психбольницу
В Гусь-Хрустальном запретили гей-парад
Во Владимире установили отбойник-убийцу
Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков
В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами