В Суздале начались съемки сериала «Угрюм-река»

Новая экранизация книги Вячеслава Шишкова будет продолжительнее советской «Угрюм-реки» 1968 года «рождения» – 16 серий против тех четырех. И акцент будет смещен с классовой борьбы к мелодраме и мистике. Но историко-географическая канва – та же: рубеж XIX–XX веков, Сибирь, «золотая лихорадка». В центре событий та же зажиточная семья Громовых.

«Интернациональная» массовка, крайний слева – педиатр Виталий, крайний справа – слесарь ПавелФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Режиссер многосерийки Юрий Мороз, снимая свежую версию «Угрюм-реки», работает со многими нашими замечательными актерами. Александр Балуев играет Петра Громова, Юлия Пересильд - Анфису, а Александр Горбатов (несколько лет назад сыгравший у режиссера Урсуляка Степана в римейке «Тихого Дона») - Прохора Громова. Нину играет Софья Эрнст – супруга продюсера фильма и Первого канала Константина Эрнста.

Первой суздальской точкой съемок стал Спасо-Евфимиев монастырь, точнее – бывшая тюрьма на его территории. Там снимали сцену в психиатрической лечебнице. Как всегда, съемки на территории монастыря стали возможны лишь после того, как между кинематографистами и Владимиро-Суздальским музеем-заповедником был заключен юридический договор, в котором было прописано «сроком на один съемочный день». Сумма не разглашается.

Общие планыФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Во второй съемочный день, в субботу, съемки должны был начаться с 8.30 утра, но пошел дождь. По сценарному плану должны были снимать фрагмент «В городском парке» в скверике напротив суздальских Торговых рядов. А тут – льет не переставая. И как за пеленой воды герой Александра Горбатова будет драться с горсткой гимназистов? Как горожане будут слушать оркестр, сидя под дождем? Улыбки будут вымученные, кадр испорчен.

Но съемки перенести нельзя: на этот эпизод отведен один день и точка! Поэтому сидели и ждали до победного конца. И во второй половине дня показалось солнце! В скверике тут же стали рассыпать песочек, ставить фонарные столбы той эпохи, на крыше оркестровой беседки крепили российские триколоры.

Духовой оркестрФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

К 18.00 снова пошел ливень, но деваться было некуда - натянули несколько шатров для оборудования, статисты укрылись от дождя в галерее Торговых рядов. Кстати, на съемки они приехали со всей области: Виталий с приклеенными усами и в котелке и Павел в картузе – суздальцы, девчата приехали из Владимира и Иваново. Виталик – педиатр, Павел – слесарь. Одетые и загриммированные много часов назад, они ждали, ждали... Согласились поболтать.

Массовка пережидает ливеньФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Массовке платят по 700 рублей за съемочный день. Плюс обед!

- Кормили-то хоть хорошо?

- Да! Борщи, гуляши, салаты…

Ужин не предусмотрен.

В воскресенье съемочная группа сместилась за Суздальский кремль. Там декораторы соорудили пристань и ярмарочный ряд. По сценарию это Сибирь.

Последние инструкции от руководителя статистов АндреяФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

КОНКРЕТНО

Краткая фабула экранизации. Рубеж позапрошлого и прошлого веков. Данила Громов нажил солидное состояние разбоем, в чем он признался своему сыну Петру перед смертью. Петр Громов вложил унаследованные деньги в свое дело, которое в свою очередь тоже передал сыну, Прохору. Благодаря своей предпринимательской жилке Прохор добился большого успеха, но цена жизни «в шоколаде при бабле» оказалась высока. Годы спустя Прохору Громову пришлось не по-детски расплачиваться за грехи деда.