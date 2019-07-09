Владимир Сипягин вернул в Законодательное Собрание без подписи закон об изменениях в областной закон "О межбюджетных отношениях" для доработки

Губернатор Владимир Сипягин вернул без подписания в Законодательное Собрание Владимирской области принятый депутатами 27 июня 2019 года Закон о внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях». Глава региона настаивает на доработке предлагаемых изменений. На необходимость доработки документа указывает и прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин.

Согласно статье 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из регионального бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и их распределение между муниципальными образованиями устанавливаются законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти региона.

В принятом депутатами Законе области отсутствуют цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий либо полномочия по их определению администрацией Владимирской области, что устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения. Также принимая во внимание необходимость соблюдения муниципальными образованиями сроков планирования закупки, проведения конкурентных процедур, иных сроков, установленных федеральным законодательством, учитывая сроки законодательного процесса, и для достижения показателей национальных проектов Губернатор предлагает изложить в следующей редакции вносимую принятым Законом области статью 171:

«1. Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий устанавливаются постановлениями администрации Владимирской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счёт резервного фонда администрации Владимирской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счёт резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями, распределяемые на конкурсной основе, а также субсидии за счёт резервного фонда администрации Владимирской области и субсидии, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счёт резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, распределяются постановлениями администрации Владимирской области».

Статью 2 принятого депутатами Закона области глава региона предлагает изложить в такой редакции: «Установить, что в 2020 – 2024 годах постановлениями администрации Владимирской области без внесения изменений в Закон Владимирской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение объёмов межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, между муниципальными образованиями и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объёма расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год».

Губернатор Владимир Сипягин предлагает принять Закон Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях» в предложенной им редакции либо создать согласительную комиссию для выработки согласованного текста закона по отклонённому главой региона закону.

Процедуры возврата закона для дальнейшей доработки можно было избежать, если бы депутаты не спешили принять закон сразу в двух чтениях. Разумным выглядело предложение, приняв законопроект в первом чтении, до июльского заседания доработать проект. На недопустимость спешки в столь важном деле и на необходимость доработки проекта Закона обратил внимание депутатов официальный представитель Губернатора на июньском заседании ЗС Аркадий Боцан-Харченко, однако его позиция, к сожалению, не была воспринята большинством депутатов.