2019-07-09T10:19:19+03:00
Общество

В первой половине 2019 года 6565 жителей Владимирской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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За 6 месяцев 2019 года высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) получили 6565 жителей Владимирской области, в том числе 665 детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года ВМП получили 5636 человек.

Пациенты получают высокотехнологичное лечение за счёт средств федерального и регионального бюджетов, а также средств Фонда обязательного медицинского страхования. ВМП оказывается как в регионе, так и за его пределами.

В клиниках Владимирской области выполняются сложные операции на сосудах сердца, восстановительные операции на позвоночнике, проводится высокотехнологичное выхаживание новорождённых, делаются операции по эндопротезированию суставов. Высокотехнологичное лечение получают пациенты с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Владимирские медики успешно работают в сфере челюстно-лицевой и детской хирургии.

Пациенты, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь за пределами региона, проходили лечение в таких клиниках, как Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина, Российская детская клиническая больница, Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера (Санкт-Петербург).

Справочно

Высокотехнологичная медицинская помощь – это помощь с применением высоких технологий, основанная на последних достижениях науки и техники, в которой нуждаются люди со сложными и редкими заболеваниями. Лечение проводят высококвалифицированные специалисты с использованием сложнейшего оборудования. ВМП включает в себя более двадцати профилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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