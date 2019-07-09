Областной бюджет на ближайшие три года сохранит социальную направленность и ориентир на экономический прорыв

8 июля Губернатор Владимир Сипягин провёл заседание коллегии администрации Владимирской области. Ключевой вопрос повестки – рассмотрение проекта распоряжения областной администрации «Об утверждении исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В том числе обсуждались основные параметры налоговых и неналоговых доходов на ближайшие три года.

В заседании приняли участие заместители главы региона, руководители структурных подразделений областной администрации, Законодательного Собрания, региональных управлений федеральных ведомств и органов местного самоуправления области.

Открывая заседание, Владимир Сипягин определил приоритеты на ближайший период: «Это создание максимально благоприятного инвестиционного климата, сохранение всех действующих расходных обязательств, предусмотренных Конституцией, федеральными и областными законами, повышение уровня жизни наших сограждан. В связи с этим наша цель – оздоровление экономики региона и социально-экономический прорыв, о котором говорит Президент России Владимир Путин».

В числе ключевых целевых показателей – увеличение доли инвестиций в экономику до 20 и более процентов от уровня валового регионального продукта. Это обеспечит увеличение налоговых доходов в бюджет и рост реальных доходов граждан. Средняя заработная плата на предприятиях области должна быть не ниже трёх МРОТ, – подчеркнул Губернатор.

В этом ключе при реализации налоговой политики важно не допустить увеличения налоговой нагрузки на реальный сектор экономики, сохранить для него и домашних хозяйств все льготы и преференции.

Вячеслав КузинФото: Администрация Владимирской области

«Главной целью бюджетной политики, которую ставит перед нами глава государства, является выход на бездефицитный бюджет без наращивания уровня долговой нагрузки. Мы должны обеспечить исполнение дополнительных бюджетных обязательств, в частности по повышению зарплат бюджетникам, по выплатам пособий», – отметил Владимир Сипягин. Он поручил сосредоточить силы на расширении участия региона в госпрограммах и национальных проектах.

Бюджет Владимирской области остаётся социально-ориентированным. Его расходы на выполнение социальных обязательств перед населением составляют почти 70 процентов, а это более 42 млрд рублей.

Для расчёта исходных данных для составления прогноза областного бюджета на 2020–2022 годы использовались уточнённые показатели прогноза социально-экономического развития области. Индекс физического объёма валового регионального продукта прогнозируется на 2020 год и последующие 2021 и 2022 годы на уровне не ниже 100,2 процента.

По подсчётам главных администраторов общий объём доходов областного бюджета составит в 2020 году 57 млрд 787,7 млн рублей, в 2021 году – 58 млрд 895,2 млн рублей, в 2022 году – 59 млрд 979,4 млн рублей. Это поступления налоговых и неналоговых доходов (с учётом дорожного фонда), а также безвозмездные поступления из федерального бюджета в виде дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов.

В ближайшее время регион должен подготовить необходимую нормативно-правовую базу для введения важного новшества: по поручению Президента России со следующего года все субсидии регионам будут распределяться законом о федеральном бюджете. Региональным властям предстоит решить аналогичную задачу по отношению к муниципальным образованиям области. Все субсидии будут распределяться между муниципалитетами законом об областном бюджете.

«Считаю, что взаимодействие между законодательной и исполнительной властью в регионе должно выйти на более высокий качественный уровень. Мы делаем общее дело, у нас общие задачи, поставленные главой государства, и наша работа должна быть максимально скоординированной», – резюмировал Губернатор.