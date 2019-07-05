В больнице микрорайона Оргтруд города Владимира будут сохранены все объемы оказания медицинской помощи

4 июля в ходе своей пресс-конференции директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалёв коснулся темы организации медицинской помощи в микрорайоне Оргтруд города Владимира. Он подчеркнул, что в больнице в этом микрорайоне будут сохранены существующие объёмы оказания медицинской помощи, равно как и все специалисты, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.

С 1 июля 2019 года микрорайон Оргтруд был включён в зону обслуживания Станции скорой медицинской помощи города Владимира, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны местной общественности. Алексей Мозалёв еще раз акцентировал внимание СМИ: эта мера направлена на повышение доступности скорой медицинской помощи для жителей микрорайона и повышение качества работы экстренной службы.

Кроме того, в больнице микрорайона Оргтруд открыт кабинет неотложной медицинской помощи, где работает фельдшер. В распоряжении структурного подразделения поликлиники имеется автомобиль скорой помощи. Таким образом, в Оргтруде теперь вместо одного работают два автомобиля.

Директор департамента здравоохранения выразил готовность приехать в Оргтруд на встречу с общественностью, чтобы ещё раз проинформировать местных жителей о планах по развитию медицинского учреждения и выслушать их пожелания.

Помимо этого 12 июля состоится круглый стол, посвящённый развитию системы здравоохранения микрорайона, в котором примут участие представители департамента здравоохранения, общественности и депутаты Законодательного Собрания. «Мы сообща будем искать решения, которые бы способствовали развитию больницы в микрорайоне Оргтруд», – отметил Алексей Мозалёв.