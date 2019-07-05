Ликвидация последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Коврове - под контролем областных властей

Врио первого заместителя Губернатора Максим Брусенцов провёл совещание о выполненных мероприятиях по ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Коврове.

С отчётами о проделанной работе выступили глава города Анатолий Зотов, и.о. начальника полиции УМВД России по Владимирской области Виктор Соболев, первый заместитель начальника ГУ МЧС Руслан Блинов, директор департамента административных органов и общественной безопасности областной администрации Вадим Горожанинов, и.о. директора департамента строительства и архитектуры Сергей Дмитриев, директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв и председатель контрольного комитета Сергей Полузин.

Из городского бюджета направлены средства на локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации: очистку прилегающей к дому территории, а также квартир, пострадавших в результате взрыва. Выполнено временное усиление трёх повреждённых взрывом плит перекрытия. Рассматривается возможность проведения в этих местах ремонтных работ.

Уточняются суммы выплат жителям 23 пострадавших квартир, в зависимости от ущерба. Кроме того, собственнику квартиры, где произошёл взрыв, помимо ремонта предполагается компенсация за утраченное имущество.

Обеспечена безопасность жителей пострадавшего дома и сохранность имущества в оставшихся без хозяев квартирах. Отметим, на сегодняшний день в гостинице «Ковров» проживают два человека.

Максим Брусенцов оценил проделанную работу как удовлетворительную и призвал держать ситуацию под контролем.