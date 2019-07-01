2019-07-02T14:46:50+03:00
Общество

Во Владимирской области впервые распределены гранты на поддержку любительских творческих коллективов

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Постановлением департамента культуры администрации Владимирской области утверждён перечень проектов-победителей областного конкурса на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов в 2019 году. Это новое направление грантовой поддержки из регионального бюджета, которое введено в нынешнем году. Всего на поддержку любительских коллективов направлено 4 млн рублей.

По 500 тысяч рублей получат восемь любительских коллективов учреждений культуры Владимирской области на реализацию творческих проектов:

– Городской Дворец культуры, г. Владимир – театральная литературная гостиная под открытым небом «Наше всё. Читаем Пушкина»;

– Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района – проект «Сюрприз» к 100-летию Алексея Фатьянова;

– Великовский сельский клуб Районного центра культуры Гороховецкого района – проект «Театр – за равные возможности»;

– Дом культуры им. Ногина г. Коврова – проект «Музыка счастья»;

– Дворец культуры «Современник» г. Коврова – проект «Зазвучи, отзовись, песня русская»;

– Центр культуры, молодёжной политики и туризма г. Кольчугино – проект «Театральная провинция»;

– Лакинский городской Дом культуры – проект «Сцене – жизнь!»;

– Центр культуры и спорта п. Ставрово Собинского района – проект «Театромания»: Театральная гостиная Народного театрального коллектива п. Ставрово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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