2019-07-02T14:46:50+03:00
Общество

Администрация Владимирской области предлагает не спешить с изменением механизма межбюджетного отношений в регионе

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Аркадий Боцан-ХарченкоАркадий Боцан-Харченко
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1 июля в администрации Владимирской области состоялся брифинг врио заместителя Губернатора Аркадия Боцан-Харченко. Речь шла о принятых Законодательным Собранием изменениях в закон о межбюджетных отношениях в 33-м регионе.

Депутаты предлагают со следующего года все субсидии из областного бюджета в местные (за исключением субсидий из резервного фонда администрации области) распределять через закон. Цель нового механизма, по их мнению, – повысить депутатский контроль за выделяемыми из бюджета средствами и усилить участие народных избранников в процессе распределения денег территориям на их первоочередные нужды.

В настоящее время законом об областном бюджете распределяется порядка 60 процентов субсидий, а 40 процентов средств из региональной казны муниципалитеты получают через постановления администрации.

Однако такое нововведение может привести к возникновению ряда проблем, уверен Аркадий Боцан-Харченко.

«Администрации региона не понятна такая поспешность депутатов в принятии этого законопроекта. Новый механизм распределения средств может привести к срыву выполнения национальных проектов, реализация которых ограничена временем. Кроме того, не факт, что конкурсы на распределение субсидий пройдут вовремя, каждый муниципалитет подаёт документы в разное время, часть может быть отправлена на доработку. В итоге регион может лишиться части денежных средств и его обяжут вернуть не потраченные суммы в федеральный бюджет», – подчеркнул врио заместителя Губернатора.

Аркадий Боцан-Харченко подчеркнул, что Губернатор имеет основания наложить на этот закон вето из-за нарушения процедуры его принятия, но пока не намерен этим правом воспользоваться. Позиция областной администрации – мирная и взвешенная. Против духа закона региональная исполнительная власть возражений не имеет, тем более что уже осенью 2018 года почти все субсидии муниципалитетам были распределены при участии депутатов – через закон о бюджете. Кроме того, на федеральном готовятся соответствующие поправки в Бюджетный кодекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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