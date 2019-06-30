В Исторический музей вернули доску с именами меценатов, создававших его

В Исторический музей ВСМЗ вернулась доска с именами меценатов, на чьи щедрые пожертвования в начале XX века в историческом центре Владимира было воздвигнуто двухэтажное кирпичное сооружение в псевдорусском стиле, похожее на боярский терем.

- Идея строительства принадлежала Владимирской ученой архивной комиссии. Здание создавалось по проекту местного архитектора Петра Густавовича Бегена. Работы начались в 1900 году. Торжественное открытие музея состоялось 17 июня 1906 года. Имена 11 меценатов, кто внес не менее 500 рублей на строительство здания, в знак доброй памяти были высечены на мраморной доске. Саму доску разместили в вестибюле музея, - рассказывает Матвей Давыдов, старший научный сотрудник отдела истории ВСМЗ.

Тайная сторона барельефа

После революции 1917 года реликвию из Исторического музея убрали. В 1937 году, к 100-летней годовщине гибели Александра Сергеевича Пушкина, на оборотной стороне доски вырезали барельеф поэта, а лицевую - закрыли деревянными рейками. Изготовил барельеф скульптор Петр Аркатов. Кроме портрета Пушкина, на мраморе были выбиты строки знаменитого стихотворения поэта - «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Лишь много лет спустя в ходе проведения реставрационных работ перед глазами музейных работников предстали имена людей, запечатленные на мраморе. Теперь их вновь могут увидеть посетители Исторического музея. Кстати, барельеф Александра Сергеевича тоже можно увидеть, заглянув на обратную сторону доски.

- Мемориальная доска экспонируется в соответствии с современными требованиями хранения фондовых предметов, она помещена в специально изготовленную музеем-заповедником витрину и установлена таким образом, чтобы оборотная сторона была видна посетителям – портрет Пушкина отражается в зеркале, - пояснил Матвей Давыдов.

Открывают список благотворителей Владимирское Губернское Земство и Иваново-Вознесенская Городская дума. Далее идут имена 11 меценатов. Среди жертвователей – известные во Владимире люди. Это дипломат, промышленник, почетный гражданин Владимира Ю.С. Нечаев-Мальцов, фабрикант-филантроп А.Л. Лосев, заводчик В.М. Тарасов. Благодаря помощи научных сотрудников музея-заповедника мы расскажем о каждом из них.

Меценаты, имена которых высечены на памятной доске

Графиня Мария Ильинична Остен-Сакен (1822—1907)

Жена дипломата русского посла в Баварии и Германии графа Николая Дмитриевича Остен-Сакена, в первом браке княгиня Голицына, урожденная княжна Долгорукая. Мария Ильинична была крупной помещицей Муромского уезда, детей у нее не было, умерла в возрасте 85 лет на чужбине, в Китае.

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов (1834—1913)

Для Исторического музея во Владимире пожертвовал стекло для витрин.

Русский дипломат, промышленник, благотворитель. В 1880 году получил в наследство от дяди, Ивана Сергеевича Мальцова, ряд предприятий в разных губерниях, центром которых был Гусевский хрустальный завод (ныне г. Гусь-Хрустальный). Именно он в 1885 году основал во Владимире техническое училище, тогда оно было признано одним из лучших в Европе по техническому оснащению. Также Юрий Степанович возвел в Гусь-Хрустальном Георгиевский собор. Вошел в историю как основной меценат в деле создания Музея изящных искусств в Москве.

Александр Лукич Лосев (1846—1917)

На нужды создававшегося во Владимире музея потратил 1000 рублей.

Потомственный владимирский купец; его отец и дядя сколотили состояние на торговле колониальными товарами из Китая (чай, сахар, шелк) и перебрались в Москву, где им принадлежал торговый дом. Руководил Собинской мануфактурой, участвовал в торговле нефтью и хлопком. Во Владимире построил приют и училище для слепых, приют для сирот, дом дешевых квартир для бедных.

Иван Александрович Вахрамеев (1843—1908)

Ярославский купец, владелец нескольких мукомольных предприятий, цикорной и паточной фабрик, видный коллекционер русских древностей, благотворитель, председатель Ярославской губернской ученой архивной комиссии. Он был неграмотным человеком, но при этом ценил образование, считался одним из самых влиятельных людей губернии.

Александр Иванович Гарелин (1849—1915)

Представитель одной из старейших ивановских промышленных династий. В течение многих лет бессменный руководитель Товарищества мануфактур Ивана Гарелина с сыновьями, почетный мировой судья Шуйского судебного округа. В 1915 году по неизвестной причине покончил с собой.

Яков Никонович Фокин (1839—1910)

Потомственный ивановский предприниматель, владелец ситценабивной фабрики в Иваново-Вознесенске.

Николай Геннадьевич Бурылин (1850—1928) и его жена Надежда Харлампиевна Бурылина (урожденная Куваева; 1851—1921)

Вместе с женой Бурылины были щедрыми благотворителями. В 1917 году был избран председателем Иваново-Вознесенской городской думы. После революции остались в России, свои сбережения в иностранных банках передали на нужды Советского государства.

Алексей Петрович Бахрушин (1853—1904)

Крупный московский купец и промышленник, совладелец Товарищества кожевенных и суконных мануфактур А. Бахрушина и сыновей, библиофил, коллекционер.

Владимир Михайлович Тарасов (1857—1923)

Владимирский купец с 1880 года занимался торговлей тканями. В 1887 году стал одним из организаторов создания во Владимире телефонной сети. Пожертвовал на строительство здания музея 80 000 штук кирпича. После революции остаток дней провел на своей малой родине, в селе Буланово, похоронен рядом с построенной на его средства церкви Владимирской иконы Богоматери.

Сергей Иванович Сеньков (1848—1934)

Представитель одного из старейших родов вязниковских промышленников, директор-распорядитель Товарищества Вязниковской мануфактуры, он являлся организатором и активным участником благотворительных мероприятий в Вязниках. Коллекционер русской живописи. После Октябрьской революции жил в эмиграции, в Италии.

КСТАТИ

В списках не числится

Фамилия этого человека не значится на мраморной доске в Историческом музее, Однако без него немыслимо существование этого хранилища исторических раритетов.

Константина Никитича Тихонравова (1822-1879) современники называли «наш владимирский Нестор». Именно он принял самое активное участие В создании в 1854 году музея при губстаткомитете, где он служил.

Он заведовал им с 23 февраля 1869 и до последнего дня своей жизни. Тихонравов также опубликовал более семисот статей по истории, археологии, этнографии Владимирской губернии. А за составленный им «Владимирский сборник», поднесённый императору Александру II был пожалован бриллиантовым перстнем.

КОНКРЕТНО

Исторический музей знакомит посетителей с историей Владимирского края от доисторической эпохи до советских лет.

Наиболее подробно представлены времена основания и расцвета Владимиро-Суздальского княжества (12—13 века), эпоха Смуты и русско-польской войны (начало 17 века), петровские реформы, экономическое и промышленное развитие Владимирской губернии в 18—19 веках.

Адрес: Большая Московская, 64. Тел. +7 4922 32 22-84.

Открыт ежедневно, 10:00–17:00.