Евгений Шванов: Я горжусь своей профессией!

Оценили по достоинству

Каждый год областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений по итогам года утверждает список лучших организаций и людей, которые продемонстрировали несомненные успехи в своей деятельности.

Распоряжением губернатора Владимирской области электрогазосварщик строительно-монтажной службы филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире Евгений Павлович Шванов занесен на областную «Галерею Славы», которая ежегодно объединяет организации и граждан, вносящих весомый вклад в процветание Владимирской области.

Всего на областную «Галерею Славы» занесены 14 организаций и предприятий Владимирской области, а также 26 специалистов в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Лидером быть - почетно

Евгений Шванов занесен на областную «Галерею славы» по итогам регионального конкурса «Лучший по профессии среди работников организаций жилищно-коммунального комплекса», прошедшего в Вязниках в прошлом году. Он занял I место в номинации «Газосварщик».

- Евгений пришел к нам работать в 2015 году, его порекомендовали, как хорошего специалиста, - говорит Алексей Румянцев, старший мастер строительно-монтажной службы филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире. - И, действительно, за короткий промежуток времени он освоил специфику работы на газовых сетях, а эта работа все-таки отличается от работ в других отраслях. Помимо качества непосредственно сварочных работ, требуются знания по специализированной сдаче объектов газоснабжения в эксплуатацию. И в этом вопросе, также как и во всех других, на Евгения можно положиться.

Сам Шванов признается, что, принимая участие в конкурсе, и не мечтал о победе, а в итоге именно его признали лучшим специалистом. На работе его поздравили коллеги, дома - жена и, конечно, мама. Нина Петровна Яслева сейчас на пенсии, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду. Кстати, в профессию Шванов пришел по стопам старшего брата, который тоже работает сварщиком.

- На конкурсе надо было продемонстрировать не только качество шва, но и безупречное знание теории. Пригодились знания, полученные еще в училище. Вообще, мы каждые полгода проходим аттестацию по допуску к работе, ведь от знаний, соблюдения правил безопасности без преувеличений зависит и моя жизнь, и жизнь коллег, работающих рядом. Мы четко должны знать и контролировать весь рабочий процесс, например, перед началом сварки должны проследить, чтобы рядом не было воспламеняющихся материалов. Непосвященным многие из требований техники безопасности кажутся где-то формальными, где-то - элементарными, но в нашей работе мелочей нет. А то и сгореть можно. Вообще хочу сказать огромное спасибо за хорошую слаженную работу моим коллегам из бригады - Александру Ганишеву, Андрею Виноградову, - поделился с нами Евгений Шванов.

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Профессия - для настоящих мужчин

К сожалению, в наши дни немногие молодые люди стремятся приобрести рабочие профессии, поэтому на рынке ощущается острая нехватка сварщиков. Такие специалисты на особом счету в компаниях.

- Что привлекает меня в работе? Интерес к сварке, к плавлению металла. Это красочно. Если бы не было интересно, я бы не работал. Об этом сложно рассказывать, это надо просто попробовать. Физика, химия, плавление металла, разогрев - все эти вещи для меня давно стали частью жизни, - говорит Евгений. - Обычно мы работаем со стальными трубами, но я и аргоном варил цветные металлы. В принципе, я вправе сказать, что в профессии достиг многого, сегодня главное - оставаться в форме. Еще важно иметь физическую силу, работа у нас - не для слабаков.

С 8 утра до 17 часов вечера каждый день Евгений Павлович выезжает на объекты в различные населенные пункты области. Одна из главных задач Шванова и коллег из бригады - газификация жилых домов и объектов социального значения.

- Сотрудники строительно-монтажной службы, в которой трудится Евгений Шванов, за последние годы работали в поселке Колокша Собинского района, деревнях Внуково, Воронцово, Бородино, в селе Малахово Суздальского района. И это, разумеется, далеко не весь перечень, - рассказывает Алексей Румянцев. - За год бригада монтирует около ста объектов: это и газопроводы-вводы, и внутридомовые сети. С участием лучшего газо-

сварщика региона также введено в эксплуатацию около тысячи узлов учета газа в многоквартирных жилых домах во Владимире: на улицах Нижняя Дуброва, Диктора Левитана, Новгородская, Ноябрьская, Михалькова, Православная…

5R49- личный шифр клейма Евгения Павловича Шванова. Это не просто набор цифр и букв, это показатель качества работы.

Перепутать сварщиков невозможно - каждое клеймо потому и называется личным, что носит индивидуальный номер. Этот шифр закрепляется за сварщиком на весь период трудовой деятельности и не изменяется при продлении, периодической аттестации, аттестации на другие способы сварки.

- Когда присваивается клеймо, оно прописывается в каждом нормативном документе. Если не вдаваться в подробности, то сварочные работы в газовой отрасли - это всегда большая ответственность. Если вдруг произойдет чрезвычайная ситуация, человека, который, быть может, уже и не работает в отрасли, найдут даже через десятки лет. Поэтому когда я ставлю личное клеймо на каждый свой шов, это, действительно, гарантия качества, - говорит Евгений.

Для Шванова неукоснительное соблюдение правил - норма жизни. А еще готовность работать в самых экстремальных условиях в любое время года.

Железное здоровье и отменная выносливость, а еще человеческая порядочность - без таких качеств в этой профессии не задерживаются. Быть сварщиком - значит быть безупречным профессионалом с неотъемлемым набором качеств настоящего мужчины.