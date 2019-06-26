2019-06-26T11:43:48+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин награждён грамотой

Военной академии Генштаба ВС РФ
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Грамота, врученная губернатору Владимирской области Владимиру СипягинуГрамота, врученная губернатору Владимирской области Владимиру СипягинуФото: Администрация Владимирской области
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Губернатор Владимир Сипягин награждён грамотой Военного института (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – за разумную инициативу, усердие и успехи в освоении программы дополнительного образования факультета переподготовки и повышения квалификации. Грамоту и удостоверение о повышении квалификации подписал начальник Военной академии Владимир Зарудницкий.

Напомним, глава 33-го региона в мае этого года в Москве прошёл обучение по дополнительной профессиональной программе, разработанной Министерством обороны Российской Федерации для руководителей федеральных государственных органов, органов исполнительной власти регионов страны и организаций, имеющих мобилизационные задания, по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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