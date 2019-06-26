Губернатор Владимир Сипягин награждён грамотой Военного института (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – за разумную инициативу, усердие и успехи в освоении программы дополнительного образования факультета переподготовки и повышения квалификации. Грамоту и удостоверение о повышении квалификации подписал начальник Военной академии Владимир Зарудницкий.

Напомним, глава 33-го региона в мае этого года в Москве прошёл обучение по дополнительной профессиональной программе, разработанной Министерством обороны Российской Федерации для руководителей федеральных государственных органов, органов исполнительной власти регионов страны и организаций, имеющих мобилизационные задания, по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации в России.