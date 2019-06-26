Всероссийская акция «Мирный рассвет» в Киржаче

В Киржаче 2016 года впервые состоялась акция «Мирный рассвет», приуроченная ко Дню памяти и скорби. В 2017 году акция стала Всероссийской, так как к ней присоединилось более 20 городов России. На сегодняшний день количество городов участников составляет более 30.

В 2017 году «Мирный рассвет» становится не только акцией, но и приобретает статус «Автономная некоммерческая организация содействия духовному возрождению общества «Мирный рассвет», которая осуществляет благотворительные проекты в нашем городе.

22 июня – памятная дата для каждого жителя России. В этот день в 1941 году началась ужасная, смертоносная Великая Отечественная война. Сегодня страна вспоминает павших в этой войне всех тех, кто не дожил до Победы. Почти 27 миллионов человек, погибших в боях, замученных в фашистском плену, умерших от голода в тылу. Их память сегодня почитают по всей России.

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«Наша акция проводиться в целях формирования уважительного отношения граждан к боевым и трудовым подвигам старших поколений, увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Приятно отметить, что в велопробеге год от года принимает всё больше участников, среди которых и дети, и молодёжь, и киржачане старшего поколения" – рассказывает генеральный директор АНО «МИРНЫЙ РАССВЕТ» Галина Куделёва.

Почти 200 участников в этом году приняли участие в традиционном велопробеге. По ходу следования были возложены цветы на мемориале «Вечный огонь» мкр. Красный Октябрь, мемориале «Родина-мать» на Шелковом комбинате, мемориале «Скорбящей матери» в парке 36-ой воздушно-десантной гвардейской дивизии. Финишировали участники акции в сквере «Александровский сад», где все желающие смогли отведать гречневой каши с тушёнкой и чаем, приготовленными на военной полевой кухне, благодаря поддержке постоянных партнёров проектов АНО «МИРНЫЙ РАССВЕТ» - ОАО «Киржачская типография» (генеральный директор Евгений Сергеевич Фёдоров, финансовый директор Дмитрий Юрьевич Гусев).

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Глава города Киржач Валентин Георгиевич Тюленев: «В этот день началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная, самая страшная война за всю историю нашего государства. 12356 человек ушло на фронт из Киржачского района. 4250 киржачан погибло на фронте, в тылу, в оккупации. Страданиями и героизмом наших земляков была достигнута Великая Победа. Вечная память защитникам родины. Мы должны хранить эту память и рассказывать нашим детям и внукам, как высока была цена Победы».

Показ кинофильма «Солдатик» под открытым небом не оставил никого равнодушым. Трогательная история об исторических событиях на языке, понятном для детей и увлекательном для взрослых.

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Координатор акции «Мирный рассвет» Ирина Глонина: «Мы уверены, что воспитывать детей в духе патриотизма, в духе любви к Родине, к родному дому и в духе неприятия любого насилия и ненависти, нужно именно увлекательно, как бы ни была сурова историческая правда. Забыв наших героев, мы забудем нашу историю, чего допустить нельзя. Очень важно донести до наших детей великую историю побед нашей страны и именно наших героев. Фильм «Солдатик» основан на реальных событиях и посвящен самому маленькому солдату — герою Великой Отечественной Войны, шестилетнему Сереже Алешкову (1936г.р.)».