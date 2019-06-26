2019-06-26T10:45:45+03:00
Общество

Свалки в районе стоянки древнего человека "Сунгирь" во Владимире ликвидированы

Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
СунгирьСунгирьФото: Администрация города Владимира
Изменить размер текста:

В связи с публикациями в СМИ о несанкционированных свалках в районе памятника археологии – стоянки древнего человека «Сунгирь» – 13 июня Государственная инспекция административно-технического надзора администрации Владимирской области выдала предписание и.о. главы Фрунзенского района г. Владимира об устранении выявленных нарушений, поскольку с 2016 года участок федерального памятника археологии является зоной ответственности городской администрации.

Сунгирь Фото: Администрация Владимирской области

СунгирьФото: Администрация Владимирской области

Уже на следующий день свалки строительного и бытового мусора в районе стоянки древнего человека «Сунгирь» во Владимире были полностью ликвидированы.

Госинспекция адмтехнадзора областной администрации будет продолжать держать ситуацию под контролем.

Сунгирь Фото: Администрация Владимирской области

СунгирьФото: Администрация Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ведущими Дня семьи, любви и верности в Муроме станут Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
Владимирцы смогут увидеть уникальные снимки фресок Дионисия
Во Владимирской области купят 14 машин «скорой помощи»
Глава Гороховецкого района Алексей Бубела уходит в отставку
«Ростелеком» и «Классный журнал» объявляют о конкурсе добрых дел «Классно быть хорошим – 2019»!
Муромлянин познакомился с горожанкой и обокрал ее
«ЭнергосбыТ Плюс» направил более 11 тысяч красных квитанций должникам во Владимирской области
Судогодец пойдет под суд за хранение чужого самодельного оружия
Фестивальный день для всей семьи во Владимире 30 июня
Владимиро-суздальский музей-заповедник выбрал победителей конкурса логотипов
Гусевчанин попался на краже кабеля
Домодедовская таможня передаст Владимиро-Суздальскому музею конфискованные ценности
Владимирцев приглашают на зарядку с чемпионом