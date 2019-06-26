Свалки в районе стоянки древнего человека "Сунгирь" во Владимире ликвидированы

В связи с публикациями в СМИ о несанкционированных свалках в районе памятника археологии – стоянки древнего человека «Сунгирь» – 13 июня Государственная инспекция административно-технического надзора администрации Владимирской области выдала предписание и.о. главы Фрунзенского района г. Владимира об устранении выявленных нарушений, поскольку с 2016 года участок федерального памятника археологии является зоной ответственности городской администрации.

СунгирьФото: Администрация Владимирской области

Уже на следующий день свалки строительного и бытового мусора в районе стоянки древнего человека «Сунгирь» во Владимире были полностью ликвидированы.

Госинспекция адмтехнадзора областной администрации будет продолжать держать ситуацию под контролем.