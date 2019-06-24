«МРТ Эксперт» Владимир: работаем по-честному

Честность в работе как экономическая составляющая – согласитесь, нечасто встретишь сегодня подобный посыл. В диагностическом центре «МРТ Эксперт» Владимир именно такой подход к делу стал определяющим. Что подтолкнуло к этому? На наши вопросы отвечает исполнительный директор центра Ирина Серова.

– Ирина Константиновна, вам, как медику, наверняка, известна этимология слова «врач» – в его основе лежит глагол «врать». Кстати, в старину, в отличие от дня нынешнего, у него не было негативного оттенка, слово имело вполне нейтральное значение – «говорить». Как вы думаете, современному врачу обязательно говорить пациентам правду, одну только правду и ничего, кроме правды?

– Простите, а разве может быть иначе? Вспомните Козьму Пруткова: «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» Мудрые слова: ведь любая ложь рано или поздно, что называется, вылезет наружу – о каком тогда доверии к врачу можно говорить? Нет, я понимаю, бывают ситуации, когда, скажем, о серьёзном недуге человека доктор рассказывает только его близким, а самого больного надо пощадить для его же блага.

Если же говорить об оказании услуг, которым занимается наш центр, то здесь, без всякого сомнения, не то, что неправда – какие-то недомолвки совершенно неуместны и даже вредны. Представьте: человек приходит к нам, чтобы сделать МРТ-исследование, его волнует состояние здоровья, он ждёт профессионально сделанного описания полученных результатов с тем, чтобы был поставлен точный диагноз и, в конечном итоге, назначено правильное лечение. Посудите сами: разве в этой цепочке может быть место для вранья или даже какой-то недосказанности?

– Смоделируем ситуацию. К вам приходит человек, ему нужно сделать какое-то исследование, а в вашем списке услуг такого нет. Центр не может предложить ему замену на «что-то похожее»? Вы ж всё-таки коммерческая структура, разве вам не надо думать о прибыли?

– Знаете, описанная вами ситуация настолько далека от настоящей медицины – будь это коммерческая, или любая иная форма, что я даже в мыслях не могу представить ничего подобного. Не забывайте главный врачебный постулат: «Не навреди!» Это во-первых. Во-вторых, если уж говорить конкретно о нашем диагностическом центре, здесь человек может пройти практически любое исследование, от МРТ головного мозга https://www.mrtexpert.ru/vla/services/1 до МРТ любых сосудов и всех отделов позвоночника, мягких тканей, с контрастированием и без него. Но даже не это главное.

Скажите, какими деньгами, какими суммами можно измерить и оценить здоровье человека? Да никакими! Вот это и представляет собой основу нашего принципиального подхода к работе с людьми: говорить только правду и поступать только правдиво. Поверьте, это выгодно, в том числе, и с экономической точки зрения: мы лучше честно признаемся, что не можем пока выполнить какое-то исследование, но при этом расскажем человеку о наших перспективах в развитии – а они есть, и хорошие, пригласим его посетить центр позже, и он уйдёт от нас со спокойной душой. Зная: его здесь не обманут, здесь не врут из меркантильных соображений. Значит, при определённых обстоятельствах, он обязательно вернётся к нам, и, надеюсь, следующий визит окажется более результативным. И нам не надо будет отводить глаза при встрече с ним.

– Думаете, придёт?

– Уверена! Мало того, потом этот человек расскажет о нашем честном отношении к пациентам своим близким, знакомым, сработает принцип снежного кома, и, смотришь, они тоже обратятся к нам, когда в этом возникнет необходимость. Вот в чём наша выгода. В конечном итоге, как раз и получается – в правде.

Беседовал Игорь Коржев

«МРТ Эксперт» во Владимире находится по адресу: ул. Токарева, д.3, Литера А, оф.35. Запись по телефону: +7(4922) 77-99-81

Сайт компании: https://www.mrtexpert.ru/vla