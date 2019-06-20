За долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» у жительницы Владимира арестован автомобиль

20 июня судебные приставы и специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели совместный рейд по взысканию задолженности за поставленные коммунальные ресурсы. В ходе мероприятия у одной из жительниц города Владимира был арестован автомобиль Nissan Almera, стоимость которого по предварительной оценке составляет 250 тыс. рублей. Сумма задолженности за электрическую и тепловую энергии хозяйки транспортного средства составляет 60 тыс. рублей, то есть существенно ниже его стоимости. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, машина будет продана с торгов.

Общая задолженность жителей города Владимира перед филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» по состоянию на 1 июня превышает 588 млн рублей, в том числе 142 млн рублей за потребленную электрическую энергию, 446 млн рублей за отопление и горячее водоснабжение.

За 5 месяцев 2019 года в отношении должников во Владимире было подано более 6000 исков с суммой требований 70 млн рублей. Всего в 2019 году филиал предъявил в суд к злостным неплательщикам во Владимирской области более 13 тыс. исков, сумма долга по которым составляет 100 млн рублей. До направления исков с суд Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит активную работу со своими клиентами: напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленную энергию путем личных звонков, направления предупреждений и СМС о наличии задолженности. Клиенты включаются в список рассылки, если не оплачивают счета более двух месяцев.

В ходе рейда собственникам квартир были вручены уведомления о необходимости явки в службу судебных приставов для определения источников погашения задолженности. Приставы пояснили неплательщикам, что, если они проигнорируют это требование, будут приведены в ФССП в принудительном порядке. Мероприятие проводилось в рамках совместной акции энергетиков и Управления ФССП по Владимирской области «В отпуск – без долгов!».

Рейд по должниками с судебными приставами

«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает своих клиентов о том, что в случае наличия задолженности более чем в 30 тысяч рублей, им могут ограничить выезд за границу. Часто туристы узнают об этом только на стойке регистрации в аэропорте или на вокзале. Кроме этого, за долги также могут вынести постановление о запрете на распоряжение принадлежащим должнику движимым и недвижимым имуществом (в том числе запрет на совершение регистрационных действий: возможность продать транспортное средство или жилье, переоформить собственника). Проверить наличие возбужденного в отношении вас исполнительного производства можно на сайте владимирских судебных приставов: www.r33.fssprus.ru.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться сервисом «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. Для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей.