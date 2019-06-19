2019-06-19T17:59:32+03:00
Общество

Владимир Сипягин призвал подойти к подготовке Дня семьи, любви и верности максимально ответственно и профессионально

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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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19 июня по поручению Губернатора Владимира Сипягина специалисты департамента административных органов и общественной безопасности областной администрации провели проверку Владимирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России (Миграционного центра) на предмет нарушений, о которых сообщили в видеообращении в адрес Президента России ряд жителей областного центра.

Владимирский филиал ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России был открыт на улице Вокзальной, 6 в марте 2015 года. За это время более 55 тысяч иностранных граждан получили здесь услуги по оформлению разрешительных документов на пребывание и осуществление трудовой деятельности в России.

С момента открытия Миграционного центра от нескольких жителей близлежащих домов во многие инстанции неоднократно поступали обращения о нарушениях порядка, по их словам, совершаемых мигрантами, о неудобствах, причиняемых соседством иностранцев, и просьбы перенести учреждение из этого района города.

Как установлено сотрудниками департамента, к главе государства обратились те же граждане с теми же жалобами, по которым уже неоднократно проводились проверки различными органами власти. Претензии к легальному трудовому десанту из бывших советских республик до настоящего времени не нашли подтверждения.

Так, заявители сообщили участникам проверки и журналистам, что дворы близлежащих домов заставлены автомобилями, принадлежащими мигрантам. При осмотре придомовых территорий сотрудниками департамента и представителями средств массовой информации не было найдено ни одного транспортного средства с регистрационными номерами, свидетельствующими об их выдаче за пределами Российской Федерации. Все посетители Миграционного центра в период нахождения там сотрудников областной администрации и прессы прибывали на место пешком. На прилегающей к зданию территории не обнаружено отходов, уличные туалеты и туалеты внутри здания работают. Лавочки для посетителей Миграционного центра предусмотрены. В помещении работает кондиционер. В шаговой доступности от центра есть продуктовый магазин и кафе.

Отсутствует и какое бы то ни было документальное подтверждение противоправной деятельности мигрантов. Напротив, по данным Управления МВД по Владимирской области, с открытием Миграционного центра количество правонарушений, совершаемых на прилегающей территории, уменьшилось втрое, так как в тёмное время суток он хорошо освещается, по периметру ограждения установлены камеры наружного видеонаблюдения.

Тем не менее для обеспечения максимально объективного подхода к обращению граждан Губернатором направлены предложения руководству Владимирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России совместно с администрацией города Владимира и Управлением МВД России по Владимирской области ещё раз провести проверку указанных жителями фактов, а также проработать вопрос о возможности и целесообразности переноса этого учреждения в другой район города.

Как стало известно, сегодня проверка «Паспортно-визового сервиса» проводится также прокуратурой города Владимира.

После поступления информации о результатах проверок будет принято решение по вышеупомянутому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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