2019-06-19T17:49:44+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин подписал постановление о предоставлении "детям войны" к 75-й годовщине Победы единовременной выплаты в размере 1000 рублей

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..Фото: Андрей КОПАЛОВ
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19 июня, в преддверии 78-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны, Губернатор Владимир Сипягин подписал Постановление № 447 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне гражданам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года». Выплату в размере 1000 рублей получат «дети войны», проживающие во Владимирской области.

Распоряжением Губернатора области от 17 декабря 2018 года № 141-рг для выработки практических рекомендаций по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, была создана рабочая группа. В неё вошли представители областной администрации, депутат Законодательного Собрания Сергей Бирюков, председатель Общественной палаты области Наталья Юдина и председатель региональной общественной организации «Дети войны» Людмила Бундина. Постановление стало результатом деятельности этой рабочей группы.

Денежная выплата будет производиться в апреле 2020 года государственными учреждениями социальной защиты населения Владимирской области на основании имеющихся в их распоряжении сведений. Предоставления дополнительных документов от граждан не требуется.

«Детям войны», сведений о которых в учреждениях социальной защиты нет, будет необходимо написать заявление по рекомендуемой форме. С заявлением представляется документ, удостоверяющий личность заявителя и факт рождения в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Заявление и документы можно подать как лично, так и отправить по почте в заверенном в виде, а также – по электронной почте, подписанные электронной подписью.

Гражданам, имеющим право на выплаты к 75-летию Победы по нескольким основаниям, выплата предоставляется по одному из них по выбору заявителя.

Финансирование денежной выплаты, включая расходы на её доставку гражданам, осуществляется за счёт средств областного бюджета.

Выплата осуществляется через финансово-кредитные учреждения Российской Федерации или Управление федеральной почтовой связи Владимирской области по месту жительства получателей.

Напомним, различные законодательные инициативы о мерах социальной поддержки для «детей войны» обсуждаются на протяжении долгого периода времени. Закон «О детях войны» до сих пор не принят, и на федеральном уровне помощь этой категории граждан не оказывается.

В ряде регионов страны уже приняты нормативные правовые акты, предусматривающие льготы «детям войны». В ЦФО закон о «детях войны» принят, например, в Белгородской области. Однако там представители младшего военного поколения не получают тех регулярных выплат, которые существуют для большинства их ровесников во Владимирской области.

За последние полгода в администрации Владимирской области по поручению Губернатора Владимира Сипягина была проведена детальная проработка вопроса о нормативном регулировании на региональном уровне мер соцподдержки для категории граждан, относимых к «детям войны».

Наш регион вошёл в число пяти из 18 субъектов Центрального федерального округа, где осуществляются дополнительные выплаты из регионального бюджета ко Дню Победы участникам войны и приравненным к ним категориям граждан. Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте областной администрации: https://avo.ru/-/veterany-velikoj-otecestvennoj-vojny-ziteli-vladimirskoj-oblasti-polucat-k-dnu-pobedy-federal-nye-i-regional-nye-vyplaty.

В настоящее время в нашем регионе проживают около 100 тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года. Из них мерами поддержки по различным основаниям пользуется более 91 тысячи человек. Среди них: участники Великой Отечественной войны, в том числе и несовершеннолетние, участвовавшие в деятельности партизанских отрядов; инвалиды войны и инвалиды общего заболевания; ветераны труда и воинской службы; ветераны боевых действий; члены семьи инвалидов войны и участников боевых действий; труженики тыла; малолетние узники; реабилитированные репрессированные граждане; жители блокадного Ленинграда; лица, имеющие длительный стаж работы; граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

С октября 2018 года «дети войны», проживающие во Владимирской области, приобрели право на льготный проезд на маршрутах регулярных перевозок городским транспортом (кроме такси) в границах населённого пункта и автотранспортом общего пользования (также кроме такси) по пригородным муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Таким образом, предоставление единовременной денежной выплаты «детям войны» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне во Владимирской области фактически является дополнительной мерой к уже оказываемой социальной поддержке этой категории граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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