2019-06-19T17:03:24+03:00
Общество

Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью по всей России

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Билайн расширил географию подключения к первому в России полноценному социальному продукту «Социальный пакет», объединившим в себе услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха. Теперь «Социальный пакет», созданный Билайн специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах Билайн по всей России.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Социальная миссия Билайн – создавать инновационные технологии, способствующие решению важных социальных проблем и изменению отношения общества к ним. Для нас, как социально ответственного бренда, важно, чтобы современные технологии улучшали качество жизни клиентов с особыми потребностями. Ранее мы представили первый в России полноценный продукт «Социальный пакет», учитывающий потребности разных социальных групп населения, в Москве и области. Сегодня «Социальный пакет» выбрали для себя уже десятки тысяч клиентов с особыми потребностями. И мы рады предоставить такую возможность клиентам по всей России».

В стоимость тарифного плана «Социальный пакет» в части мобильной связи входят:

· 200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

· Безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

· SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия - 1000 SMS в месяц;

· Пакет мобильного интернета 3 Гбайт;

· Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Для жителей Москвы абонентская плата продукта тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 150 рублей в месяц, в регионах стоимость варьируется от 99 до 120 рублей в месяц в зависимости от города подключения. Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов. Активное участие в разработке рекомендаций по включению специализированных сервисов для клиентов с особыми потребностями принимали специалисты инклюзивного проекта Everland и социального движения «Белая трость», основанного инвалидами по зрению.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ МЕДИКОВ

«Мой Доктор» (16+) – удобный сервис для удаленной консультации с врачами, когда отсутствует возможность оперативно приехать в городскую поликлинику. Стоимость подписки для абонентов социального тарифа – всего 60 рублей в месяц, в которую входят 5 срочных консультаций с дежурным педиатром или терапевтом, 1 консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые 7 дней сервис доступен бесплатно.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

В продукте предусмотрена услуга «Доверительный платеж» – это возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и для получения помощи в экстренных ситуациях даже при 0 баланса номера телефона. Для таких ситуаций доступна простая команда для пополнения счета, удобная для людей с ограниченными возможностями. При ее наборе счет пополнится автоматически на 30 рублей на три дня без взимания дополнительной платы за услугу.

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕСУРСАМ

Для клиентов «Социального пакета» реализован безлимитный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб, в том числе координируемых Министерством труда и социальной защиты.

Благодаря бесплатному доступу к таким ресурсам клиенты тарифа смогут получать информацию по трудоустройству на порталах Федеральной службы по труду и занятости (rostrud.ru, trudvsem.ru, онлайнинспекция.рф), информацию о пенсионном обеспечении на портале Пенсионного фонда (pfrf.ru), о мерах социальной поддержки (egisso.ru), информацию по вопросам установления инвалидности (fbmse.ru), информацию по вопросам инвалидности и реабилитации на портале государственной программы «Доступная среда» (zhit-vmeste.ru).

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК

В ближайшей перспективе для людей с ограничениями по слуху будут доступен сервис онлайн-сурдоперевода для снятия барьера коммуникации с врачом, получении консультаций, вызов служб МЧС и т.д. Первые 60 минут в месяц будут предоставляться бесплатно.

Для людей с ограничениями по зрению уже бесплатно реализованы карты Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Для студенческой аудитории были подобраны сразу две актуальные опции - безлимитный доступ к социальным сетям и музыке в рамках опции #можновсе и 6 месяцев бесплатно YouTube Music Premium.

В Москве и Московской области подключиться к «Социальному пакету» можно только в собственных магазинах Билайн при предъявлении паспорта, социальной карты, карты москвича или жителя Московской области, в остальных городах – документа, подтверждающего право получение льгот. По одному документу, подтверждающий право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.

Более подробная информации о продукте «Социальный пакет» доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/socialniy-paket/

ИСТОЧНИК KP.RU

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