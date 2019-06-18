2019-06-17T17:29:13+03:00
Общество

День семьи, любви и верности – в десятке лучших российских фестивалей этого лета!

В этом году праздник пройдет 6 июля
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День любви, семьи и верностиДень любви, семьи и верностиФото: Ольга МАКАРОВА
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День семьи, любви и верности уже давно стал визитной карточкой Мурома. Сюда приезжают не только для того, чтобы поклониться мощам благоверных князей Петра и Февронии, сыграть свадьбу, но и для того, чтобы воочию увидеть звезд российской эстрады, которые каждый год приезжают выступить на набережной Оки.

В этом году День семьи, любви и верности попал в десятку лучших этнографических и фольклорных фестивалей и праздников в регионах России на открытом воздухе. Он занимает шестую строчку рейтинга, которое составило аналитическое агентство ТурСтат.

Поскольку День Петра и Февронии выпадает на понедельник, праздник на этот раз пройдет 6 июля, в субботу. По традиции, в Муроме построят княжий двор, ремесленный посад, детский городок, организуют несколько фотозон. В городе развернется ярмарка, куда съедутся умельцы со всей страны. А вот имена звезд и ведущих, которые выступят на концерте, пока держат в секрете.

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КОНКРЕТНО

Кто еще в десятке лучших фестивалей?

«МИР Сибири» в поселке Шушенское Красноярского края

Бажовский фестиваль в Демарино Челябинской области

«Зарайская слобода» в Зарайске Московской области

Бушуевский фестиваль в Златоусте Челябинской области

«Прокопьевская ярмарка» в Великом Устюге Вологодской области

День семьи, любви и верности в Муроме Владимирской области

«Голос кочевников» в Бурятии

«Родники Алтая» в Усть-Коксе Республики Алтай

«Слава Добрыни» в Шилово Рязанской области

«Новгородское Купалье» в Великом Новгороде.

А В ЭТО ВРЕМЯ

8 июля в Муроме поженятся 14 пар

8 июля в Муроме, традиционно, ожидается свадебный переполох. Несмотря на то, что День семьи, любви и верности выпадает на рабочий понедельник, соединить сердца захотели 14 пар.

Среди желающих пожениться только три муромские пары. Остальные — гости из Владимирской, Нижегородской, Московской, Челябинской и Калужской областей.

К слову, число молодоженов может измениться — некоторые пары пока не подтвердили свою бронь. Однако вряд ли это произойдет. Уж больно притягательный город для свадьбы в День Петра и Февронии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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