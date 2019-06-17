2019-06-19T08:53:15+03:00
Общество

«Гиги за мозги»: Билайн дарит дополнительный трафик за чтение книг

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Билайн в партнерстве c приложением Bookmate (12+) представляет новую акцию – «Гиги за мозги». За 30 минут чтения книг в день в течение месяца Билайн подарит участникам акции до 1,5 Гб дополнительного интернет-трафика в месяц или возможность раздавать интернет бесплатно*

Чтобы стать участником акции «Гиги за мозги», достаточно скачать приложение «Мой Билайн» (12+) или обновить его до последней версии, принять условия акции на странице с ее описанием и далее следовать инструкциям, указанным в SMS-сообщении от Bookmate. Для участников «Гиги за мозги» действует специальное предложение на премиум-подписку Bookmate, включающую более 1,5 миллионов книг – 199 рублей вместо 499 рублей в месяц. Предложение доступно до 31 декабря 2019 года.

Клиенты Билайн могут получить еще больше дополнительного трафика за привычные действия. При участии одновременно во всех акциях – «Гиги за шаги», «Гиги за сон», «Гиги за детокс» и «Гиги за мозги» – максимальный объем мобильного интернета к основному тарифу составит до 7,5 Гб в месяц или 1 час в день, чтобы делиться интернетом с другими устройствами.

Отмечая рост потребления мобильного интернета и высокий спрос на безлимитные предложения, Билайн обеспечивает стабильное качество сервиса с помощью специальной программы по модернизации и улучшению качества сети. Предваряя будущий рост потребления мобильного интернета в мегаполисах, Билайн с 2018 года реализует масштабную программу Москва «Суперсити» для создания качественной и прогрессивной, готовой к внедрению 5G сети.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «С каждым годом мы видим, что наши клиенты потребляют все больше мобильного интернета. С одной стороны, для нас это драйвер для развития и модернизации сети, улучшения качества связи, с другой – понимание важности продолжения реализации программы по осознанному потреблению среди наших клиентов «Гиги за …». В прошлом году мы предложили нашим клиентам получать дополнительный трафик за шаги, в начале этого года – за здоровый сон и отказ от смартфона. Сегодня мы предлагаем еще один простой способ мотивации для более осознанного потребления интернета и использования смартфона – чтение. Россия – одна из самых читающих стран в мире, и мы уверены, что новая акция будет востребована среди россиян».

Андрей Баев, генеральный директор Bookmate: «Самая важная задача нашей компании — сделать так, чтобы люди больше читали. Мы знаем, что 90% наших читателей — это пользователи смартфонов. Поэтому мы уверены в успехе совместной акции с Билайн. С 17 июня абоненты Билайн смогут оформить премиум-подписку на Букмейт со скидкой 60%. А классика и подкасты, как всегда, будут доступны бесплатно».

Акция «Гиги за мозги» доступна для клиентов новых тарифов «Анлим», «Супер Анлим», «Первые гиги», «Двойной Анлим», «Семья», «Супер семья», «Супер семья+», а также в предложениях 2018 года, среди которых тарифная линейка «ВСЁмоё!», «Анлим» и «ВСЁ в одном». Акции действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.

Дополнительный трафик и раздача интернета не начисляется при нулевом или отрицательном балансе лицевого счета. Для участия на устройстве должна быть установлена операционная система iOS 11 и выше или Android 5 и выше.

*Предложение действует на тарифных планах с безлимитным интернетом, при этом слуга может быть предоставлена только один раз в сутки.

Более подробная информация об организаторе акции и самом предложении доступна на www.beeline.ru/gigi-za-mozgi

ИСТОЧНИК KP.RU

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