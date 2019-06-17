2019-06-17T15:57:36+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» возглавил Олег Грошев

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Олег ГрошевОлег Грошев
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Директором Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Олег Грошев. Соответствующий приказ был подписан председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером.

Олег Грошев окончил Новосибирский электротехнический институт. Работал в компании АК «Якутскэнерго» где прошел путь от обходчика до руководителя «Энергосбыта АК Якутскэнерго». С 2004 по 2013 годы возглавлял инжиниринговые компании ОАО «Фирма Центроэнергомонтаж», ОАО «Росэнергоремонт» и ГК «ЭФЕСК – Московский филиал», специализирующиеся на сервисном обслуживании и строительстве объектов генерации, тепловых, электрических сетей. В 2013 по 2015 год руководил тепло- и водоснабжающими предприятиями Московской области. С 2016 по 2018 гг. занимал должность директора филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».

Дмитрий Федоров, возглавлявший Владимирский филиал, остается работать в Группе. Он переходит в корпоративный центр «Т Плюс» в Москве, где будет заниматься развитием схем теплоснабжения и тепловых узлов в регионах присутствия компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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