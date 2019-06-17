Владимирский филиал «Т Плюс» возглавил Олег Грошев
Директором Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Олег Грошев. Соответствующий приказ был подписан председателем правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером.
Олег Грошев окончил Новосибирский электротехнический институт. Работал в компании АК «Якутскэнерго» где прошел путь от обходчика до руководителя «Энергосбыта АК Якутскэнерго». С 2004 по 2013 годы возглавлял инжиниринговые компании ОАО «Фирма Центроэнергомонтаж», ОАО «Росэнергоремонт» и ГК «ЭФЕСК – Московский филиал», специализирующиеся на сервисном обслуживании и строительстве объектов генерации, тепловых, электрических сетей. В 2013 по 2015 год руководил тепло- и водоснабжающими предприятиями Московской области. С 2016 по 2018 гг. занимал должность директора филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».
Дмитрий Федоров, возглавлявший Владимирский филиал, остается работать в Группе. Он переходит в корпоративный центр «Т Плюс» в Москве, где будет заниматься развитием схем теплоснабжения и тепловых узлов в регионах присутствия компании.
ИСТОЧНИК KP.RU