Идеальный пациент: какой он?

Мы привыкли читать в интернете многочисленные пациентские отзывы о врачах, которые часто помогают выбрать своего доктора. Но эффективность лечения повышается, если врач и пациент начинают работать вместе. Накануне Дня медицинского работника мы попросили московских врачей написать отзывы о пациентах. Какие они, как выстраиваются взаимоотношения с доктором, что необходимо изменить в своих привычках, чтобы сделать лечение наиболее эффективным – об этом и многом другом рассказывают врачи самых разных специальностей.

Дмитрий Пушкарь, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, руководитель Клиники урологии МГМСУ

«Для меня крайне важно, чтобы каждый пациент, прежде всего, понимал, что результат его лечения в данную секунду для меня – это самое важное. Так было всегда и будет впредь.

Во-вторых, мы хотим пациентов с ранним диагнозом, тогда можно гарантировать результат лечения. Хотя мы понимаем прекрасно, что в онкоурологии, функциональной урологии сделать это непросто. И, наконец, для нас очень важно, чтобы пациент был информированным, понимающим, что лечение сопряжено с определенными рисками, поэтому в лечебный процесс должны быть вовлечены обе стороны. Вот такой сегодня пациент, другого быть не может».

Михаил Анциферов, д.м.н., профессор, главный врач эндокринологического диспансера ДЗМ г. Москвы

«Какой Ты – мой идеальный пациент с сахарным диабетом? Он приходит регулярно на все медицинские осмотры. При этом, записывается заранее, а если и отменяет прием, то делает это заблаговременно (хотя бы за неделю, а не утром). На приеме у него всегда есть дневник самоконтроля, в котором указаны показатели сахара крови, количество съеденных хлебных единиц, количество введенного инсулина, цифры артериального давления. Все мои назначения он выполняет точно, не спорит, не ссылается на информацию, полученную в интернете. Он просто доверяет моему профессиональному опыту и желанию помочь ему.

Я часто привожу его в пример другим пациентам – его силу воли, как он соблюдает диету, несмотря на соблазны, как находит время для прогулок на свежем воздухе и физических упражнений. Он сбросил 8 килограмм лишнего веса за последние 2 месяца! Своими действиями он мотивирует и других!»

Роман Ищенко, онколог, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по хирургической помощи ФНКЦ ФМБА России

«Идеальный пациент – это прежде всего человек, стремящийся к выздоровлению, который понимает, что болезнь не является наказанием за нездоровый образ жизни, вредные привычки и плохую наследственность. Это человек настроенный на контакт с профессионалами.

Идеальный пациент много читает, интересуется в доступных источниках о болезни и методах лечения, так как незнание процессов усугубляет хронический стресс во время болезни».

Вадим Бондарь, детский офтальмолог клиник «Фэнтези» и «Докдети»

«Пациентом никто не хочет быть, даже идеальным. А уж если не хочется, то и к совершенству стремиться не надо. Стоит быть самим собой. Я отношусь к своей работе как сфере услуг, в которой мы (врачи) работаем для людей и решаем профессионально их проблемы. Я бы хотел, чтобы к моей работе относились уважительно, как и к работе любого человека, обычно так оно и происходит. Но иногда пациенты опаздывают, что недопустимо, или записываются и не приходят, тем самым просто крадут час времени у нас и лишают возможности записаться других.

В большинстве случаев я получаю большое удовольствие от общения с своими пациентами. Идеально, если они перестают быть пациентами – такие меня очень радуют».

Наталья Лапшина, невролог НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

«Все мои маленькие пациенты идеальны, каждому ребенку независимо от его состояния хочется помочь, все они забавные и мне всегда приятно с ними общаться.

Поэтому я напишу об идеальных родителях: мои идеальные родители, которые верят в своего ребенка и стараются ему помочь и, конечно же, выполняют все мои рекомендации. Мои идеальные родители не перепроверяют мои заключения в интернете и у других врачей, а задают все вопросы мне. Мои идеальные родители – это семья, мама и папа, они команда, где все заинтересованы в ребенке и помогают друг другу».

Рустам Коготыжев, хирург, заведующий консультативно-диагностическим отделением московской городской клинической больницы № 40

«Для меня идеальный пациент – здоровый пациент. Если обсуждать портретно, то фас пациента – настрой на лечение, исполнительность и открытость. Профиль же должен в себя включать понимание пациента того, что врач и больной – друзья, а никак не враги. Идеальный пациент – излучающий жизнерадостность, оптимизм и уважение к своему другу – доктору!»

Руслан Асадов, к.м.н., детский нейрохирург, НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

«Для меня идеальный пациент, во-первых, дисциплинированный. Во-вторых, думающий, готовый разобраться совместно с врачом в заболевании, готовый принимать решения и нести ответственность за результат вместе с врачом. В-третьих, понимающий, что он хочет от конкретного специалиста и чем этот специалист ему может помочь»

Михаил Каабак, д.м.н., профессор, руководитель отделения пересадки почки РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН

«Идеальный пациент – это тот, кого удалось вылечить, и он счастлив. Остальное нюансы»

Материал подготовлен почти идеальными пациентами – редакций социального проекта «Здоров Я»

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