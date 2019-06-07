На владимирском стадионе "Торпедо" хотят поменять все

Такой серьезной переделки спортивный комплекс не знал с начала 1990-ых годов. Реконструкция стадиона "Торпедо" и территории вокруг него пройдет в шесть этапов. Сначала планируется облагородить вход, лестницу и восточную трибуну, где давно не ступала нога болельщика. Асфальт вокруг арены заменят тротуарной плиткой, вдоль длинной лестницы к "Торпедо" поменяют фонари и вырубят многолетние кустарники, где гостевые фанаты "заправляются" перед игрой. Буйную растительность заменит зеленая изгородь, как в европейских парках.

Следом отремонтируют южную трибуну, где установлено табло и сидят самые преданные фанаты "Торпедо". Потом реконструкция ждет западную трибуну, где сидят так называемые "кузьмичи" - простые поклонники футбола. Кроме того, отремонтируют подтрибунные помещения, где раньше квартировало казино.

После реконструкции самых ходовых частей стадиона строители возьмутся за северную гостевую трибуну. Сейчас на нее приезжает не более сотни болельщиков команд зоны "Запад", но в годы игры "Торпедо" в ФНЛ здесь был аншлаг.

И только потом дело дойдет до футбольного поля и беговых дорожек. На всех трибунах заменят сидения, поставят новую сантехнику в туалетах и заменят трубы и проводку.

По условиям реконструкции, стадион останется многофунциональным. Беговые дорожки станут пригодны для бега с препятствиями. На стадионе появятся секторы для метания молота и диска, толкания ядра, прыжков с шестом. В общем, хоть чемпионат страны по легкой атлетике проводи.

Лестница "Торпедо" в 1950-ые годы. Фото: официальный сайт ФК "Торпедо" (Владимир)

Ремонт ждет и тренировочное поле команды - так называемую малую спортивную арену. Искусственное поле получит подогрев, вокруг него поставят новые антивандальные трибуны. Реконструкция затронет и спортивный комплекс "Лидер" 1970-ых годов.

Ко всему прочему, рядом со стадионом появится новая парковка и площадка для пляжного футбола и волейбола на 300 зрителей.

На проект реконструкции стадиона из областного бюджета выделено 21,6 миллионов рублей. Документация должна быть готова к концу декабря. Победителя конкурса назовут 4 июля.

Как долго будет вестись реконструкция стадиона "Торпедо", сейчас не известно. Очевидно, что столь масштабные работы могут затянутся на многие годы. В истории главного владимирского стадиона такое уже случалось, когда местный обком, понадеявшись на финансирование перед Олимпиадой-80, решил снести послевоенный стадион, который строили рабочие тракторного завода и немецкие военнопленные. "Торпедо" снесли в апреле 1978 года во время субботника, но деньги на новый стадион так и не пришли. Заново "Торпедо" возвели только в 1988 году.

Последняя серьезная реконструкция стадиона датирована 1991 годом, когда на "Торпедо" появилось цветное табло венгерского производства и вечернее освещение.

Стадион "Торпедо" в 1950-ые годы. Фото: официальный сайт ФК "Торпедо" (Владимир)

Стоит отметить, что владимирский стадион "Торпедо" не раз признавался самым красивым в среди российских арен клубов подэлитных дивизионов. Многие спортивные менеджеры не раз по достоинству оценили удачное расположение стадиона в самом центре древнего города, необычный вид с трибун и атмосферу арены. Среди стадионов клубов зоны "Запад" ПФЛ, "Торпедо" - самая вместительная арена. Так что, после реконструкции "Торпедо" сможет претендовать на проведение серьезных спортивных соревнований уровня чемпионата страны.

Вместе с тем, обновленный стадион может стать хорошим подспорьем для выхода местной футбольной команды на новый уровень. С проблемой реконструкции стадиона уже столкнулся извечный соперник "Торпедо" ивановский "Текстильщик", вышедший по итогам сезона в ФНЛ.