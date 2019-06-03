Энергетики Владимирского филиала «Т Плюс» – бронзовые призеры чемпионата «CASE IN»

Энергетики Владимирского филиала «Т Плюс», представляющие Владимир и Иваново, стали бронзовыми призерами финала VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». Участники из восьми регионов защищали свои кейсы в финале специальной лиги ПАО «Т Плюс». Команда «HotShots», представляющая Владимирский филиал, по итогам соревнований заняла 3 место и получила право принять участие в федеральной смене «Энергия», которая будет проходить в рамках международного молодежного форума «Бирюса 2019».

Для участия в финале чемпионата «CASE-IN» команда Владимирского филиала сначала в заочном формате в течение нескольких дней решала инженерный кейс «Цифровизация теплового узла». Задания для участников, составленные на реальных примерах, готовила специальная рабочая группа, которую возглавил заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Т Плюс» Борис Архипов. Необходимо отметить, что цифровизация сегодня является ключевым направлением развития энергетики.

В апреле команда предложила решение кейса на примере г. Владимира на очном этапе, который проходил на базе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина. В рамках презентации молодые энергетики рассказали об особенностях владимирского теплового узла, дали характеристику существующему уровню и предложили свои варианты цифровизации. Жюри, в состав которого помимо представителей СГТУ им. Гагарина вошли преподаватели Пермского научно исследовательского института, оценивало предложение команды не только с точки зрения надежности, но и с учетом экономической эффективности его внедрения.

В состав команды Владимирского филиала вошли: Мария Лобанова, капитан команды, начальник теплотехнической службы управления эксплуатации генерации; Даниил Киселев, главный специалист управления по развитию тепловых узлов; Сергей Ерохин, инженер по расчётам и режимам оперативно-диспетчерская служба ОП АО «ВКС»; Никита Кондраченков, начальник смены тепловых сетей службы эксплуатации оперативно-диспетчерской службы ивановских городских тепловых сетей; Алексей Баранов, начальник отдела информационно-технического сопровождения службы информационных технологий. Наставник команды – Тамара Белова, начальник управления по развитию тепловых узлов.