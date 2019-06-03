Кардиоонкологический пациент: лечение возможно

Сегодня основными причинами смертности у взрослых являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. С развитием медицинских технологий срок жизни пациентов, страдающих различными видами рака, значительно увеличился и появилось понятие «хронического онкологического заболевания».

О проблемах, стоящих перед врачами различных специальностей, которые участвуют в лечении кардиоонкологических пациентов, рассказал в рамках круглого стола в Общественной палате РФ онколог, заместитель главного врача по хирургической помощи ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., профессор Роман Ищенко.

Кардиоонкологический пациент – это пациент с установленными конкурирующими заболеваниями – онкологической и кардиопатологиями. Это больные высокого риска, когда сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы влияют на процесс лечения и его результат вне зависимости от основной болезни и характера операции.

Врачи различных специальностей «боятся» онкологических пациентов. «Наши коллеги кардиологи не владеют в полном объеме данными о возможных нежелательных явлениях сердечно-сосудистой системы, связанных с противоопухолевым лечением», – сказал в своем выступлении Р. Ищенко. Поэтому онкологический диагноз может стать отказом для проведения лечения кардиологом. С другой стороны, и онкологи не всегда с должным вниманием относятся как с сопутствующей патологии, так и к потенциальным рискам, которые могут возникнуть на фоне специального лечения, особенно в долгосрочной перспективе.

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«К сожалению, чаще всего пациенты погибают не от рака, а от осложнений, в том числе сердечно-сосудистых», – подчеркнул Р. Ищенко.

В Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России проводится широкий спектр хирургических вмешательств у кардиоонкологических больных. Это открытые кардиохирургические операции у пациентов с онкопатологией, эндоваскулярные вмешательства, любые операции после химиотерапии с кардиотоксическим эффектом и другие.

«При выборе очередности лечения в нашем центре решение принимается на междисплинарном консилиуме. – рассказывает Р. Ищенко. –Врачи различных специальностей сообща определяют какое из заболеваний в настоящий момент представляет угрозу для жизни, степень выраженности и скорость прогрессирования онкологического процесса, степень компенсации кардиальной патологии, возможность и эффективность малоинвазивных методик и консервативной терапии».

По мнению профессора Ищенко, результатом индивидуального подхода к онкологическим пациентам и широкое представление отдельных сложных случаев может стать целое направление в медицине – кардиоонкология.