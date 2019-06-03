Муромский дом, где взорвался газ, будут обследовать эксперты

2 июня в 9.35 в квартире № 8 на третьем этаже дома на улице Кленовой города Мурома произошел взрыв бытового газа. Пострадали три человека. Сейчас подъезд дома временно расселили, две семьи перебрались в предоставленные мэрией гостиничные номера, остальные предпочли пожить у родственников.

Решение расселить дом было принято на совещании мэра города Евгения Рычкова, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и главы ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" Алексея Конышева. Жители подъезда пока переехали временно. Пригоден ли дом для дальнейшего проживания, покажет экспертиза. Пока же перед входом в подъезд дежурит наряд полиции, чтобы никому из местных жителей не пришло в голову растащить вещи пострадавших.

Остальные подъезды панельной пятиэтажки расселять не стали. Электричество и воду в доме не отключали, а газ дадут сегодня утром, после получения письменного заключения газовой службы.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и глава округа Мурома Евгений Рычков навестили в больнице двух сестер, пострадавших от взрыва газа. Они живут в смежной со взорвавшейся квартире в соседнем подъезде. На одну из них упали игрушки с полки, на другая сильно испугалась. Жизни и здоровью девочек шести и трех сейчас ничего не угрожает. Мама малышек спросила у чиновников, что если подъезд все же будет признан пригодным для проживания, за чей счет будет ремонт? Губернатор заверил, что жителям платить за него не придется.

Еще один пострадавший - 25-летний мужчина с ожогами более 50% поверхности тела, находится в реанимации.

Причины взрыва бытового газа на данный момент не известны. На месте аварии продолжают работу представители Следственного комитета по региону и прокуратуры. Проводится доследственная проверка.

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2 июня в панельном доме № 1 по улице Кленовой в Муроме произошел взрыв бытового газа. Хлопок произошел в квартире на третьем этаже. Взрыв был таким сильным, что стекла выбило в квартирах с первого по четвертый этажи, а у балкона на третьем этаже повредилась металлическая ограда. Региональный Следственный комитет проводит проверку и устанавливает причины происшествия. Прокуратура проводит проверку эксплуатации газового оборудования в доме. На месте взрыва побывал и глава округа Муром Евгений Рычков (продолжение)