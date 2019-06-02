2019-06-02T13:29:02+03:00
Происшествия

В Муроме от взрыва газа пострадало четыре человека

Один из них с ожогами 50% тела находится в реанимации
Сергей МОРКОВКИН
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Стекла выбило на квартирах на четырех этажахСтекла выбило на квартирах на четырех этажахФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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2 июня в панельном доме № 1 по улице Кленовой в Муроме произошел взрыв бытового газа. Хлопок произошел в квартире на третьем этаже. Взрыв был таким сильным, что стекла выбило в квартирах с первого по четвертый этажи, а у балкона на третьем этаже повредилась металлическая ограда. Региональный Следственный комитет проводит проверку и устанавливает причины происшествия. Прокуратура проводит проверку эксплуатации газового оборудования в доме. На месте взрыва побывал и глава округа Муром Евгений Рычков.

Приехавшие на место аварии пожарные эвакуировали 20 человек – жителей соседних квартир. Чтобы попасть в квартиру, в которой произошел взрыв, им пришлось резать входную дверь болгаркой. На кухне квартиры произошел пожар на площади 20 квадратных метров.

Последствия взрыва в Муроме .

По данным муромской городской прокуратуры, одному из пострадавших медицинская помощь была оказана на месте аварии. Еще троих человек доставили в местную больницу.

На балконе повредило металлическую ограду Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

На балконе повредило металлическую оградуФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что в квартире спасатели нашли 25-летнего мужчину, у него – ожоги более 50% поверхности тела. Сейчас он находится в реанимации местной больницы. Пострадавшие дети – девочки из соседних квартир 2012 и 2015 годов рождения. На шестилетнюю девочку упала полка с игрушками, вторая девочка сильно испугалась и получила психологическую травму.

Очевидцы происшествия сообщают, что незначительную травму головы получил также пожилой мужчина, проживающий в том же подъезде.

Причины инцидента на данный момент не известны.

Дверь пришло вскрывать болгаркой Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Дверь пришло вскрывать болгаркойФото: ГУ МЧС по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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