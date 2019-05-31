Во Владимирской области стартует акция «В отпуск без долгов!»

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте с 1 июня акции «В отпуск без долгов!». Цель акции – напомнить должникам о необходимости оплатить долги за энергоресурсы и о последствиях неоплаты. Третий год подряд акция проводится совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

В период проведения акции Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами будут проведены рейды по должникам, а также организовано информирование граждан, собирающихся провести отпуск за пределами Российской Федерации о возможных ограничениях в случае наличия долгов. Если у гражданина имеется задолженность более чем в 30 тысяч рублей, ему могут ограничить выезд за границу. Часто туристы узнают об этом только на стойке регистрации в аэропорте или на вокзале. Кроме этого, за долги также могут вынести постановление о запрете на распоряжение принадлежащим должнику имуществом (в том числе запрет на совершение в отношении его регистрационных действий), а также запрет на вселение и регистрацию должника, членов его семьи и иных лиц в «долговой» квартире. Проверить наличие задолженности можно через Банк данных исполнительных производств на сайте www.r33.fssprus.ru.

«На сегодняшний день наша компания обслуживает около 320 тысяч абонентов во Владимирской области. И очень приятно, что большинство из них является добросовестными плательщиками, которые точно и в срок оплачивают свои квитанции. В разгар сезона отпусков мы призываем наших клиентов, имеющих задолженность, погасить ее. Должники, отправляющиеся в отпуск, должны понимать, что на вокзале или в аэропорту им придется сдать билет и внести деньги в счет исполнения судебного решения, по требованию представителей службы судебных приставов», – рассказал директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

Для своевременной оплаты счетов в случае длительного отпуска Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможностях сервиса «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. А для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей.