Команда Свердловского филиала стала победителем соревнований профессионального мастерства энергетиков «Т Плюс»

30 мая во Владимире завершились соревнования профессионального мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками (ТЭС с ПГУ). Лучший результат показала команда Свердловского филиала, у энергетиков Владимира второе место, на третьем – коллектив из Кировского филиала. Команда Свердловского филиала будет представлять Группу «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Ессентуках в сентябре 2019 года.

Лучший по профессии

В ходе соревнований также были определены лучшие по профессии:

Амирова Нина Владимировна (филиал «Пермский») - победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Начальник смены химического цеха».

Ткачев Юрий Владимирович (филиал «Владимирский») - победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Начальник смены цеха ТАИ».

Мавлютов Александр Владимирович (филиал «Свердловский») - победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Машинист/старший машинист энергоблока».

Шестаков Игорь Анатольевич (филиал «Кировский») - победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Начальник смены электроцеха».

Насыров Руслан Расимович (филиал «Свердловский») - победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Начальник смены котлотурбинного цеха».

Захарова Надежда Алексеевна (филиал «Кировский») - победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Начальник смены электростанции».

Руководитель Свердловской команды

В конкурсе профессионального мастерства принимало участие семь команд, представляющих регионы присутствия Группы «Т Плюс»: Владимирский, Кировский, Нижегородский, Пермский, Самарский, Свердловский и Удмуртский филиалы. Цель соревнований – отработка передовых методов обучения, повышение уровня профессиональной подготовки и, как следствие, снижение количества инцидентов из-за ошибочных действий персонала.