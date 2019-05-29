Как повысить уровень газовой безопасности?

С приходом природного газа в дома жителей существенно улучшаются их жилищные условия, но одновременно это таит определенные угрозы, связанные с пожаровзрывоопасными свойствами газа, о чем свидетельствуют и частые резонансные новости о происшествиях, связанных с использованием газа в быту. В ходе недавней пресс-конференции генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова был озвучен ряд мер, которые компания-поставщик голубого топлива предлагает принять для улучшения уровня газовой безопасности населения.

Ужесточение санкций к безответственным собственникам

Безопасное использование и содержание газового оборудования по закону – обязанность его собственников/владельцев. Именно их закон обязывает заключать договор со специализированными организациями на проведение технического обслуживания газового оборудования.

Около 23 млн собственников/владельцев газового оборудования (87,7% от общего числа физических лиц - потребителей природного газа), заключили такие договоры с газораспределительными организациями, имеющими достаточную материально-техническую базу и квалифицированный персонал для проведения технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) на должном уровне. (Во Владимирской области договоры на ТО ВДГО/ВКГО с АО «Газпром газораспределение Владимир» заключили 99,75% пользователей).

Тем не менее, руководитель «Газпром межрегионгаза» считает этот рынок «чрезмерно либерализованным», поскольку оставшаяся часть абонентов, составляет зону повышенного риска. Техническое обслуживание их газового оборудования либо вообще не проводится, либо зачастую проводится организациями, которые могут называться специализированными только на бумаге. В отношении первых закон предусматривает такие способы воздействия, как прекращение поставок газа, штрафы, судебные иски. И газовики выступают за дальнейшее жесткое применение этих мер. В отношении вторых газовая компания предлагает ввести лицензирование.

ТO ВДГО/ВКГО, проверка дымоходов и вентиляции – только по лицензии

Газовики готовят законодательную инициативу о необходимости введения лицензирования не только деятельности по техническому обслуживанию внутридомового/внутриквартирного газового оборудования, но и по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов. Последнее актуально, поскольку по статистике несчастных случаев люди чаще (в 62% случаев) гибнут не от газа как такового, а от продуктов его горения (от угарного газа), когда в помещениях не был обеспечен приток воздуха, необходимый для полного сгорания топлива, была неисправна вентиляция или дымоходы.

Усиление госрегулирования в сфере газовой безопасности

Среди других законодательных предложений от газовой компании: государственное регулирование тарифов на работы и услуги по ТО ВДГО/ВКГО; наделение органов государственного жилищного надзора полномочиями по осуществлению контроля за соответствием специализированных организаций установленным требованиям и их деятельностью по ТО ВДГО/ВКГО, а также по обеспечению безопасности использования газового оборудования населением.

Комплексное обслуживание домовых газовых сетей и упрощение процедур

Предлагается дополнить Жилищный кодекс требованием к компаниям, ответственным за содержание общего имущества в многоквартирных домах, заключать комплексный договор о техническом обслуживании как внутридомового, так и внутриквартирного газового оборудования.

Целесообразно введение запрета на переход одного или нескольких помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление газом независимо от случаев, определенных схемой теплоснабжения.

В Правила пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предлагается внести изменения предусматривающие проверку герметичности ВДГО/ВКГО методом опрессовки; упрощение процедуры уведомления заказчика о необходимости обеспечения доступа специализированной организации к ВДГО/ВКГО, а также о предстоящем приостановлении подачи газа.

Автоматика безопасности

В газовой компании считают также необходимым дополнить Технический регламент Таможенного союза требованием по обеспечению выпуска в обращение на территории РФ бытового газоиспользующего оборудования, оснащенного встроенной автоматикой безопасности, обеспечивающей предотвращение скопления несгоревшего газа при погасании пламени на горелке («газ-контроль»), а также прекращение подачи газа к горелке газоиспользующего оборудования, соединенного с дымоходом, при обратной или недостаточной тяге в системе отвода продуктов сгорания.

Предлагаемые меры, в случае их принятия и применения, наряду с другими мероприятиями по улучшению качества технического обслуживания бытового газового оборудования, по мнению газовиков, позволят существенно повысить уровень газовой безопасности населения.