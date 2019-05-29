ЧП в миниатюре

Уникальный опыт восстановления целостности ЛЭП получили энергетики АО «ОРЭС-Владимирская область». Упавшая опора привела к обрыву линии и потере напряжения.

Казалось бы, совершенно рядовой случай. Для сотрудников компании это ежедневная рутина. Но важный нюанс – линия электропередачи протянута через реку, а, значит, стандартные методы восстановления сети не работают. Но профессионалы ОРЭС умеют работать в любых условиях. И прошедшие на днях командно-штабные учения это доказали.

«Без света никак»

Поселок Мстера Вязниковского района - в 110 км от Владимира. Место красивейшее и уникальное. Несмотря на скромную численность населения (чуть более 4 тысяч человек), это своего рода Мекка для туристов со всего мира, истинных ценителей лаковой миниатюры.

…В 10 утра на площади между Богоявленским монастырем и местным Домом культуры яблоку негде было упасть. Такого количества людей в униформе в сопровождении сотрудников МЧС и отряда ДПС здесь не видели никогда.

- Президент что-ли приезжает? – с интересом оглядывая небывалое оживление и хитро щурясь, спрашивает пенсионер, подъехавший на мопеде к банкомату. Узнав, что люди в форме - не ФСОшники, а энергетики, пенсионер слегка расстроился.

- Жаль, что не Президент, дороги бы сделали, - раскрыл он ход своих мыслей, но философски добавил: - Хотя без дорог мы проживем, а вот без света совсем туго будет.

Словно опомнившись, пенсионер кинул быстрый взгляд на банкомат. Работает. И не заглушив двигателя, бросился к терминалу.

- Нет, без света нам никак, - снимая деньги, подытожил мужчина и добавил: «Спасибо!»

Навык в деле

Тем временем на втором этаже ДК сотрудники МЧС и руководящий состав учений рассказывали о совсем другой культуре. Культуре работ, проводимых энергетиками на открытой воде. Нескрываемый интерес слушателей был обусловлен тем фактом, что, несмотря на то, что легенда вымышленная, одежду участникам КШУ предстояло промочить очень даже взаправду.

- Уникальность учений - в том, что мы будем проводить ремонт линии в нестандартных условиях, - рассказывает директор Вязниковской горсети Владимир Волков. – Порядок действий такой: на берегу реки бригада монтирует плот. В центре плота устанавливает временную опору (на расстоянии очень походит на мачту корабля). Бригада спускается на плоту по реке до места обрыва линии. Якорится. Восстанавливает поврежденный участок. И сообщает диспетчеру об окончании работ. После чего напряжение подается потребителям.

Спустя 15 минут на берегу реки Тара вовсю шла подготовка плавсредства. Крепкие мужики по пояс в воде монтировали составные элементы плота между собой. Работа спорилась: энергетики наработали навык. Тем временем с другого берега в качестве машины сопровождения на воду выезжал снегоболотоход, который в случае непредвиденного развития событий должен обеспечить подстраховку. За штурвалом - главный управляющий директор АО «ОРЭС-Владимирская область» Николай Голенкевич.

- Никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесет погода, - под шум двигателя говорит Николай Борисович. – Нашим потребителям все равно: снегопад, штормовой ветер или паводок стали причиной выхода из строя линии электропередачи. Мы энергетики, наша прямая обязанность - сделать все возможное, чтобы люди были со светом всегда. Именно для этого мы и проводим тренировки. Чем сложнее поставленная задача, тем интереснее ее решать. Признаюсь откровенно, в реальной жизни я никогда не восстанавливал линию с плота, находясь на открытой воде. Слышал, что это возможно, но чтобы участвовать в этом лично – впервые. Я надеюсь, что в жизни нам никогда не придется использовать этот навык. Но если все же так случится, у каждого должно быть понимание алгоритма действий. Как говорится: тяжело в учении, легко в бою…

Семь футов под килем

Закончив последние приготовления на импровизированной верфи, энергетики-матросы со всей необходимой амуницией погрузились на плот и, пользуясь морской терминологией, «легли на курс». Мощный рокот болотохода «Тингер» раздавался неподалеку и давал дополнительную моральную поддержку морякам. Парни на воде чувствовали себя уверенно. Длинные трехметровые шесты помогали виртуозно лавировать по речной глади.

- Встаем на якорь, - прозвучала команда.

Шпринги полетели на берег для закрепления плота в статичном положении. Шесты, которые еще минуту назад использовались в качестве подруливающих, вставлены в клюзы и кувалдой вбиты в дно реки для фиксации.

- Швартовка плота сложна тем, что его инерция плюс напор текущей воды дают результирующую силу в несколько десятков и сотен килограммов. Остановить плот, задержав его руками, просто невозможно, - объясняет главный управляющий директор АО «ОРЭС-Владимирская область» Николай Голенкевич. – Здесь на реке течение слабое, поэтому ребята со своей задачей справились очень четко и слажено.

Творческий подход

Электрическая часть мероприятия не вызвала у опытных энергетиков никаких сложностей. Меньше часа потребовалось мастерам на устранение неисправности. Видно было, что энергетики играючи провели учения. Закончив монтаж воздушной линии напряжением 6 кВ, они передали информацию на пульт диспетчера.

Пользуясь свободной минутой, один из «матросов» на «когтях» забрался на импровизированную мачту плота и водрузил специально заготовленный к торжественному случаю государственный флаг России.

- Энергетики из Владимира всегда отличались высоким уровнем профессионализма, самодисциплины и творческим подходом в решении возникающих задач, - резюмирует увиденное технический директор ООО «ОРЭС» Сергей Муртазин. – Владимирский филиал для холдинга ОРЭС является одним из ключевых в структуре компании. Опыт, продемонстрированный здесь, обязательно ляжет в основу методических рекомендаций и будет предложен для тиражирования на территориях всех компаний, входящих в семью ОРЭС.