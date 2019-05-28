2019-05-28T15:33:14+03:00
Общество

«Т Плюс» заменит 700 метров тепловых сетей на Верхней Дуброве

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловых сетей в районе улицы Верхней Дубровы областного центра. В данном районе будет заменено более 720 м разводящего трубопровода. Совокупная стоимость работ на объекте составит 11,1 млн рублей.

На участке во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 345 м² дорог и тротуаров, 2350 м² газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Кандидатов на пост главы Коврова представят в начале июля
УФСБ по Владимирской области задержало очередного религиозного экстремиста
Убившая новорожденного ребенка жительница Кольчугино проведет в СИЗО еще месяц
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
Владимирцев приглашают почитать стихи Пушкина
Министр спорта России наградил воспитанников Лухтоновской школы-интерната
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова увеличила свои доходы на 1,5 миллиона рублей
Суздаль вошел в тройку популярных малых городов для поездок по России летом
В Меленковском районе наркоман выращивал коноплю на дачном участке
1 июня на полдня закроют центр Владимира
В Юрьев-Польском районе вспыхнул частный дом
Во Владимире на Клязьме в районе ТЭЦ выловили тела двух мужчин
Владимирские гимнасты выиграли на этапе Кубка мира 7 медалей
Муромлянин наворовал со склада, где раньше работал, стройматериалов на 130 тысяч рублей
Евгений Рычков пойдет на третьи выборы мэра Мурома
Ковровчанин проводил друга в армию и угнал его машину
Экс-начальник гороховецкого миграционного пункта брала взятки с иностранцев
В Струнино в компании по уборке города три месяца не платили зарплату работникам
В Суздальском районе многодетным семьям выдали земельные участки без газа и воды
В Муроме 32 работникам конструкторского бюро не платили зарплату
В финале олимпиады «Умники и умницы» победили школьники из Владимира и Мурома
ФК "Муром" обыграл "Луки-Энергию"
Владимирских болельщиков приглашают на последний матч "Торпедо" в этом сезоне
Ковровчанин зарезал едва знакомого собутыльника
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи