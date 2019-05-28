«Т Плюс» заменит 700 метров тепловых сетей на Верхней Дуброве

Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловых сетей в районе улицы Верхней Дубровы областного центра. В данном районе будет заменено более 720 м разводящего трубопровода. Совокупная стоимость работ на объекте составит 11,1 млн рублей.

На участке во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат 345 м² дорог и тротуаров, 2350 м² газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.