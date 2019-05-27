2019-05-27T14:08:52+03:00
Общество

Во Владимире стартуют соревнования профессионального мастерства энергетиков «Т Плюс»

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Этап соревнований на пожарном полигонеЭтап соревнований на пожарном полигоне
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С 28 по 30 мая во Владимире будут проходить соревнования профессионального мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками (ТЭС с ПГУ). Определять сильнейшего, а также лучших по профессии будут среди семи команд, представляющих регионы присутствия Группы «Т Плюс»: Владимирский, Кировский, Нижегородский, Пермский, Самарский, Свердловский и Удмуртский филиалы.

Подобные соревнования проводятся среди филиалов «Т Плюс» второй раз. Необходимость отдельного конкурса для оперативного персонала ТЭС с ПГУ объясняется появлением большого количества подобных установок в регионах присутствия компании. В рамках масштабной инвестпрограммы за восемь лет компания «Т Плюс» построила 3 гигаватта мощностей, вложив в них свыше 127,9 млрд рублей. Работа на новом оборудовании требует специальной подготовки персонала, постоянного обучения и повышения квалификации, а также обмена опытом.

Этап соревновании по оказанию медицинской помощи пострадавшим

Этап соревновании по оказанию медицинской помощи пострадавшим

Цель соревнований – отработка передовых методов обучения, повышение уровня профессиональной подготовки и, как следствие, снижение количества инцидентов из-за ошибочных действий персонала.

Соревнования будут проводиться по 7 этапам. Сценарии этапов охватят основные режимы работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС с ПГУ – от нормативных до нештатных, ведение водно-химического режима станции, проверку готовности к локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также оказание доврачебной помощи пострадавшему. Все этапы соревнований будут проходить на площадке Владимирской ТЭЦ-2.

Команда-победитель будет представлять Группу «Т Плюс» на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Ессентуках в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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