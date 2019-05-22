Владимирский филиал «Т Плюс» провел акцию «Безопасность тепла»

22 мая, в преддверии летних школьных каникул, Владимирский филиал «Т Плюс» провел открытый урок в школе №37 областного центра в рамках профилактической акции «Безопасность тепла». В ходе информационной кампании сотрудники филиала обращают внимание детей и их родителей на элементарные правила поведения вблизи объектов коммунального хозяйства.

Сотрудники филиала рассказали детям о том, как работает ТЭЦ, как тепло, горячая вода и электричество попадают в дома. Особое внимание энергетики уделили правилам безопасности. Школьникам рассказали какую угрозу представляют объекты коммунального хозяйства, в частности, открытые люки тепловых камер и канализационных колодцев, чем может обернуться беззаботная игра рядом с ними, и что необходимо делать в случае обнаружения дефектов на объектах ЖКХ. В ходе занятия ребята приняли участие в занимательной викторине, отгадывали загадки на тему энергетики и безопасности.

Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!