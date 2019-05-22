С начала года компания «Газпром межрегионгаз Владимир» направила в суды более 140 исковых заявлений об обеспечении доступа в квартиры должников

Газоснабжающая компания активизирует меры по улучшению платёжной дисциплины и снижению просроченной дебиторской задолженности населения. В суды поданы более 140 исковых заявлений на понуждение собственников жилья, задолжавших за природный газ, обеспечить доступ для отключения газового оборудования. Совместные рейды газовиков, судебных приставов, сотрудников МЧС и полиции проводятся во всех районах Владимирской области. В большинстве случаев квартиры потребителей, которые прячутся за закрытыми дверьми, все же удается отключить от газоснабжения, как это произошло в Юрьев-Польском.

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Житель одной из квартир в доме 7 на улице Герцена не платил за газ на протяжении нескольких лет, не реагируя на неоднократные уведомления и предупреждения газовиков. Суд вынес постановление об обеспечении доступа в квартиру должника. Чтобы исполнить данное решение, на место вместе с газовиками и судебными приставами выехали представители полиции и регионального МЧС. Дверь мужчина по привычке не открыл, но было понятно, что он находится дома – квартира была заперта изнутри, и ключ торчал в замочной скважине. Тогда было принято решение попасть в жилище должника через окно на 2 этаже. Пожарные приставили лестницу, попали в квартиру и открыли дверь изнутри, обеспечив доступ представителям органов власти и газовикам. Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» отключили плиту и газовый водонагреватель от газоснабжения.

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«Кроме неудобств, связанных с отсутствием газоснабжения, несвоевременная оплата приведет и к дополнительным затратам для потребителя, – отметила начальник управления по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Анастасия Смирнова, – Помимо долга за газ неплательщик обязан возместить затраты на работы по отключению и подключению к газовой сети. Также с должников в пользу газовой компании взыскиваются судебные издержки по оплате государственной пошлины за подачу иска об обеспечении доступа, в среднем – это еще порядка шести тысяч рублей».

Если не удается попасть в квартиры должников в добровольном порядке, газовики вынуждены обращаться в суды, чтобы получить решение об обеспечении доступа в квартиры для принудительного приостановления подачи газа до полной оплаты долга. Если же должник отказывается добровольно исполнять решение суда, к работе подключается служба судебных приставов, которая выносит постановление о вскрытии жилого помещения («Распоряжение старшего судебного пристава-исполнителя войти в жилое помещение без согласия должника»). Чаще всего, хозяева квартир открывают двери сразу после того, как начинаются работы по вскрытию.

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Газоснабжающая компания возобновляет масштабные мероприятия по отключению потребителей, нарушающих платежную дисциплину. Под санкции попадут и те, кто до сих пор не заключил договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

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Справка:

По данным на 17 мая 2019 года, просроченная задолженность населения Владимирской области за потребленный природный газ достигла 128,6 млн руб.

В ходе летней кампании 2018 года «Газпром межрегионгаз Владимир» совместно с газораспределительной организацией отключил от газоснабжения более 2 тысяч абонентов-неплательщиков, суммарная задолженность которых перед газоснабжающей организацией составляет свыше 27 млн рублей. Более 3 тысяч потребителей не стали дожидаться отключений и оплатили долг после получения уведомления или во время визита газовиков.

За первые 4 месяца 2019 года без газа остались 757 физических лиц с общей задолженностью 5 млн руб.

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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.