В «козьем парке» Владимира будет чисто конкретно

18 мая волонтеры — художники, архитекторы, журналисты и просто неравнодушные соберутся на пятый владимирский «Арт-субботник». В садах за ДТЮ устроят уборку (последний раз мусор здесь убирали 20 апреля, но работы по-прежнему хватает), но кажется, что в этот раз важнее будет встретиться и поговорить. Поговорить о судьбе так и не достроенного Детского парка, так и не появившегося Парка Эпох, места, которое пользуется дурной славой, но при этом привлекает большое количество владимирцев — особенно сейчас, когда заброшенные сады обильно цветут.

Фото: паблик "Арт-субботник во Владимире" ВконтактеФото: ВКонтакте

Еще на апрельском субботнике губернатор Владимир Сипягин заявил, что ничто не мешает навести в парке элементарный порядок: подсыпать дорожки, поставить урны. А 1 мая в официальном аккаунте губернатора в сети «ВКонтакте» появилась запись: «Сегодня на еженедельном оперативном совещании вновь подняли вопрос о судьбе заброшенного городского парка около Дворца творчества юных во Владимире. Кто-то из коллег предложил разместить здесь новый спортивный комплекс, для которого городские власти всё никак не найдут место. Там, где Хигер планировал разместить огромный торговый центр – на нескольких гектарах напротив «белого дома». Я зарубил эту вредную идею».

Фото: паблик "Арт-субботник во Владимире" ВконтактеФото: ВКонтакте

Собирают акцию участники волонтерского проекта «Зеленый Владимир».

- Работы хватит всем. Уборку мы проведем с раздельным сбором мусора: это традиция «Арт-Субботника». Инвентарь обещали спонсоры. А затем состоится обсуждение судьбы парка. При последнем обсуждении изменений в генплан выяснилось, что в документе «Правила землепользования и застройки» здесь опять общественно-деловая, а не зеленая зона. Значит, угроза парку существует постоянно. И пятый субботник будет самым важным: граждан наконец-то решили спросить, что они хотят тут видеть. Спорт-комплекс, торговый центр, спа-отель или что-то еще. Где хочется проложить дорожки, поставить детскую площадку, мостки у прудов, лавочки, видовые зоны. Все пожелания наложат на концепцию развития парка, которую продумала выпускница архитектурного факультета ВлГУ Александра Лускатова, - рассказала «Комсомолке» одна из активисток «Зеленого Владимира», журналистка Полина Артюх.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К активистам присоединится главный архитектор "Владимиргражданпроекта" Николай Волков. Он покажет чертежи так и не воплощенного Детского парка 80-х годов. Это его брошенные элементы украшают уличные художники: фонтан, доску почета… Проект предусматривал розарий, дендрарий, сиреневый сад, фонтаны, детские и спортивные площадки, летний театр и станцию юннатов. Любопытно, что застройке в документе отводилось 1,5%.