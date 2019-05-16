В Струнинскую больницу закупили оборудование на 35 миллионов рублей

Струнинская больница, которая прославила Владимирскую область на всю страну (в плохом смысле), практически готова. Отремонтированы три корпуса из пяти. Уже месяц как функционирует отделение неврологии, за которое сражались местные активисты. В дневном стационаре — 16 коек, набран штат сотрудников. Но, как и было предсказано, оно никому не нужно. За все время в стационаре лечились трое струнинцев. Тем не менее, о закрытии отделения, сообщили в департаменте здравоохранения, речи пока не идет, но о востребованности услуг вывод уже можно сделать.

Струнинскую больницу обсуждали на очередной рабочей встрече в департаменте здравоохранения. Заместитель директора департамента Юлия Арсенина рассказала, что активисты на встречу опять не приехали, хотя их звали. Видимо, надо ждать очередного заявления на федеральных телеканалах.

Тем временем на два здания, которые еще ждут ремонта, готова проектно-сметная документация, вот-вот объявят конкурс на поиск подрядчика для выполнения работ.

- В начале июле, если конкурс пройдет успешно, начнутся строительные работы в главном корпусе, где расположена неврология и офтальмология, и в трехэтажном терапевтическом корпусе, - рассказал главный врач Александровской районной больницы Александр Обидин. - На ремонт каждого корпуса понадобится 45 дней. Мы постараемся провести все работы не сразу, а друг за другом, чтобы медико-санитарная помощь оказывалась постоянно и койки в Струнино можно было сохранить, а не переводить на время в Александров.

Подробнее о ремонте в Струнинской больнице читайте здесь.

На 35 миллионов рублей закуплено современное оборудование, которое уже настроено и работает, в том числе в больнице появился цифровой аппарат УЗИ, вот-вот прибудет третья машина «скорой». Всего оборудования и мебели закупят на 46 миллионов, среди техники - компьютерный стабиллограф, дефибриллятор, видеоэндоскопическую систему, электроэнцефалограф, нейромиограф, тонометры и другие.

Как уточнили на встрече, на территории городка снесут два здания, которые не функционируют и их ремонт не имеет смысла — бывшую водонапорную башню и старую котельную, у которой давно провалилась крыша. Взамен строить ничего не понадобится - новая газовая котельная была построена в 2017 году, а башня для работы больницы просто не нужна.

Напомним, ситуация с больничным городком, корпуса которого находились в плачевном состоянии, прогремела на всю страну 7 июня прошлого года, когда местные жители, недовольные состоянием больницы, рассказали о проблеме на «Прямой линии» с президентом. Тогда глава государства поручил отремонтировать больничный комплекс до конца 2018 года.

Ремонт больничного городка «по наследству» от прошлого губернатора региона Светланы Орловой достался новому, Владимиру Сипягину. Уложиться в срок не удалось — масштабы ремонтных работ оказались неподъемными. В итоге удалось продлить работы на год. Теперь непростую ситуацию мониторят постоянно. Для того, чтобы следить за ходом работ, создали рабочую группу, которая проводит встречи дважды в месяц, а также выезжает в Струнино, чтобы контактировать с инициативной группой местных жителей.