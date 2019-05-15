2019-05-15T09:07:42+03:00
Общество

Лечение в Москве по ОМС для жителей Владимира

Попасть на лечение в лучшие государственные клиники Москвы теперь можно благодаря новому проекту
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Жители Владимира смогут отправиться на лечение в Москву. Для этого достаточно оставить заявку через социальный сервис «Здоров Я». Для участия в этой программе подходят полисы ОМС любого региона нашей страны, в том числе и Владимирской области.

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Получить лечение можно в 15 государственных клиниках, среди которых Московские клинические больницы им. М.П. Кончаловского, им. С.С. Юдина, им. Ф.И. Иноземцева, ГКБ № 40, Научно-клинический центр ФМБА России и другие.

Услуга – абсолютно бесплатна. Пациентов, оставивших на сайте заявку, будет сопровождать личный куратор, который проконсультирует по вопросу организации лечения в Москве и проследит за тем, чтобы пациент был госпитализирован в стационар.

На сайте следует указать диагноз и, по возможности, приложить результаты медицинских анализов и исследований.

Лечение в Москве бесплатно по полису ОМС. Инструкция для иногородних.В этом видео с помощью пошаговой инструкции расскажем, как иногородние пациенты могут получить бесплатное лечение по полису ОМС в городских клиниках и федеральных центрах в Москве. Сайт https://zdorovr.ru/ Подписывайтесь на проект "Здоров Я" в соцсетях: https://www.instagram.com/zdorovr.ru/ https://vk.com/zdorovr https://www.facebook.com/zdorovr/ https://www.ok.ru/zdorovr #лечениевМоскве #клиникипоОМС #лечениевмосквеиногородним #операциявМосквебесплатно #госпитализацияпополисуомсдругогорегиона #московскиеклиникибесплатно #лечитьребенкавМоскве #операцияребенкупоомс

Проект «Здоров Я» подберет подходящие по конкретному диагнозу клиники, направит заявку на госпитализацию сразу в несколько больниц и запишет пациента дистанционно.

Чтобы попасть на лечение в Москву, нужно выполнить 2 простых шага:

1. Оставить заявку на сайте zdorovr.ru;

2. Приехать в день госпитализации в выбранную московскую клинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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