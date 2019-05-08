2019-05-08T14:57:00+03:00
Общество

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Днем Победы

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Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил своих клиентов с наступающим Днем Победы. В офисах обслуживания компании была организована раздача георгиевских ленточек. Также сотрудники сбытовой компании в городах присутствия «ЭнергосбыТ Плюс» лично поздравили ветеранов войны и тружеников тыла: побывали у них в гостях, побеседовали и подарили небольшие подарки.

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«Праздник 9 Мая был и остается священным для всех поколений. Ежегодно он напоминает нам о силе и мощи нашей страны, о самоотверженном подвиге отцов и дедов, о ценности мира. Искренне желаю всем нашим ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, всего самого наилучшего!» - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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