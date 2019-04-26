Администрация Владимирской области: передача градостроительных полномочий никак не связана с выдачей разрешения на строительство жилого дома на улице Комиссарова

Детского сада по адресу: ул. Комиссарова, д.15 в г. Владимире как объекта дошкольного образования не существует с 90-х годов прошлого века. С тех пор вместо детского сада в данном здании располагалось производственное предприятие по производству и покраске деревянных изделий. Такое предприятие в соответствии с санитарными нормами не допустимо располагать в жилом микрорайоне, так как от него устанавливается санитарно-защитная зона.

После изменения собственника земельного участка органы местного самоуправления города Владимира утвердили Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Владимира с установлением на данном земельном участке зоны многоэтажной жилой застройки, предполагающей размещение на земельном участке бывшего детского сада многоэтажных домов до 18 этажей в качестве основного вида разрешенного использования земельного участка.

Данные документы являются основополагающими при выдаче последующей разрешительной документации на строительство.

Выдача разрешения на строительство строго регламентирована Градостроительным кодексом РФ. Так, например, установлен четкий перечень документов для получения разрешения на строительство, а также перечень проверок, который обязан исполнить уполномоченный орган власти при принятии решения о выдаче разрешения на строительство в срок не более 7 дней. При этом запрещено требовать от застройщика какие либо иные документы и производить иные проверки и, разумеется, недопустимо нарушить срок выдачи документа.

При выдаче разрешения на строительство собственнику земельного участка администрация области приняла от заявителя пакет необходимых документов, включающий в себя заключение государственной экспертизы проекта, проверила соответствие всех документов, а также возможность строительства высоток на данном земельном участке в соответствии с документами, утвержденными органами местного самоуправления, после чего принял положительное решение.

В случае надуманного отказа в выдаче разрешения на строительство, требования от застройщика дополнительных документов, в действиях ответственных сотрудников подразделения областной администрации могло усматриваться бездействие при предоставлении государственной услуги и коррупционный фактор.

Ключевым событием, повлекшим создание напряженной ситуации, стал не факт выдачи разрешения на строительство – формальной бумаги, подтверждающей комплектность пакета документов, а перевод городскими властями земельного участка, на котором раньше находился детский сад, в территориальную зону многоэтажного строительства. Как следует из документов территориального планирования, размещенных на сайте мэрии Владимира, данный вопрос решался еще в 2012 году, при разработке и утверждении генерального плана муниципального образования. На утвержденном Генеральном плане в редакции 2014 года четко видно, что территория, на которой планируется строительство высоток, определена администрацией города под многоэтажное строительство.

Перед тем, как Генеральный план был утвержден депутатами городского совета и подписан главой администрации А. С. Шохиным, мэрия проводила во Владимире публичные слушания – собрания заинтересованных местных жителей – на которых рассказывала людям о нововведениях в градостроительной политике.

При этом ни в коем случае нельзя сейчас обвинять местных жителей в том, что они сами виноваты, что в 2012 году не увидели «мины замедленного действия» в виде грядущего соседства с многоэтажками. К сожалению, администрация Владимира выработала крайне «эффективную» модель проведения подобного рода мероприятий. Общественные слушания назначаются в будни, на дневное время, когда большинство местных жителей находятся на работе. Нередко объявления о проведении общественных слушаний можно увидеть только на сайте городской администрации, причём в хорошо спрятанном специализированном разделе.

Для того, чтобы придать легитимности всем этим «общественным слушаниям», на встречи с чиновниками нередко приглашаются сотрудники районных администраций и комитетов территориального общественного самоуправления (КТОСов), а также общественники из лояльных мэрии организаций. Поэтому неудивительно, что люди в 2012 году не узнали, что администрация Владимира решила «поселить» по соседству с ними многоэтажки.

В результате указанных действий администрации до жителей микрорайона не была доведена информация о возможном строительстве.

Проект планировки территории представляет собой специальный документ, необходимый для планирования территорий с делением на микрорайоны, районы, кварталы либо для планирования размещения крупных линейных объектов (автомагистрали, газопроводы, линии ЛЭП и т. д.). Подготовка такого документа строго регламентирована Градостроительным кодексом с указанием случаев, при которых подготовка такого документа обязательна.

При строительстве жилых домов на сложившихся земельных участках проект планировки территории не требуется. Кроме того, как уже указывалось выше, недопустимо требовать дополнительные документы при выдаче разрешения на строительство.

Разрешение на строительство по ул. Комиссарова, д. 15 было выдано администрацией области 29.11.2018, а закон о передаче градостроительных полномочий властям города Владимира был внесен в Законодательное собрание области в конце сентября 2018, сразу после выборов Губернатора и формирования нового созыва Законодательного Собрания региона. Таким образом, передача градостроительных полномочий никак не связана с выдачей разрешения на строительство жилого дома.