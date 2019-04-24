Владимирский видеоблогер Илья Лаагри проехал 5000 километров на «Жигулях» четвертой модели

Я как видеоблогер решился на отважный шаг. Сел в свою “четверку” и проехал из Владимира до Мурманска и обратно. Путешествие заняло две недели, за это время я и мой крестный преодолели 5000 километров.

Для начала пару слов о моем спутнике. Он тоже водитель, так что мы могли по очереди вести машину и отдыхать. Но все равно проезжали не более 600 км в сутки, иначе сильно бы уставали. Ехали мы на “Жигулях” четвертой модели 2011 года выпуска. Авто служит мне верой и правдой уже года три. Перед поездкой я просто провел плановое ТО, никакого особенного тюнинга не делал.

Было забавно, когда утром перед “стартом” оказалось, что авто не заводится. Путешествие чуть не закончилось еще до его начала, но мы быстро поняли, в чем причина. Пришлось заменить один из датчиков, и мы все же отправились в путь.

Второе приключение случилось уже в Мурманске. Там температура была минус 35 С. Замерзла педаль акселератора. Авто ревет, но не едет. Открыли капот, увидели, что все в наледи. На помощь пришел термос с кипятком - облили дроссельную заслонку горячей водой, все оттаяло, машина таки завелась. Но, если честно, ехать на “Жигулях” так далеко просто некомфортно, мышцы затекают. Салону по удобству далеко до какой-нибудь современной иномарки. Но зато реакция инспекторов ГИБДД бесценна. Нас останавливали, чтобы просто спросить: “А 33-й регион - это где? У, далеко. Ну, езжайте, не будем мы вас проверять, вам еще долго ехать”. Так что авто нам помогало”.

Путешествие на машине в Мурманск - часть 1. Вологда достопримечательности что посмотреть?.Всем доброго времени суток. Если вам нравятся путешествие на машине по России, вы как раз обдумываете маршрут, то данный ролик вам будет очень интересен.

- Почему именно “Жигули”?

- Я часто снимаю тест-драйвы автомобилей из салонов. И была мысль договориться с одним из дилеров о предоставлении машины для путешествия. Но подписчики моего видеоблога отговорили:”Если отправитесь на крутом внедорожнике, изюминки не будет. А вот на “Жигулях” - это оригинально”. Так что прислушался к людям и отправился в путь на своей личной машине.

- Где самые плохие дороги?

- Удивитесь, но в Питере и Ленинградской области - снег с наледью там убирали хуже, чем у нас во Владимире. А вот к федеральным трассам претензий нет. Единственная проблема - по дороге до Мурманска очень не развита инфраструктура. Одна заправка на 300-400 км. Бак у моей машины небольшой, так что приходилось мучаться с канистрой.

- А где самые лучшие люди?

Путешествие на машине в Мурманск - часть 2. Петрозаводск. Кировск. Миша Яковлев. Большой Вудьявр.Всем доброго времени суток. Если вам нравятся путешествие на машине по России, вы как раз обдумываете маршрут, то данный ролик вам будет очень интересен. Мы периодически проводим самостоятельные путешествия на машине.

- Да везде они отзывчивые и добрые. Но особенно удивили вологодцы. Мы захотели найти в их городе тот самый дом, “где резной палисад”. Ну и, чтобы сэкономить время, спросили дорогу. Местные не просто сказали, куда идти, а проводили нас до нужного места.

У нас было 4 ночевки: в Вологде, Апатитах, Петрозаводске и Мурманске. Очень понравились Апатиты. Не ожидали, что там есть такой крутой горнолыжный комплекс. Просто космос! Еще понравились окрестности Петрозаводска и Медвежьегорска, ландшафт интересный. За счет спусков и подъемов дорога чем-то напомнила Крым. По соседству с Апатитами еще стоит необычный городок Кировск. Там архитекторы нашли очень необычное решение. Город построили между горами и рекой. В нем всего 40-50 многоэтажек, и эти здания разместили словно ступени на склонах, выглядит здорово.

- Какие интересные блюда попробовали во время путешествия?

- Надеялись вдоволь поесть рыбы, икры, северных ягод. А ничего из этого не нашлось. Край озер, город-порт Мурманск, а морепродуктов нет! Так что чуть-чуть огорчились. Ну и вдоль дорог, как у нас, люди не стоят и не продают те же ягоды. Ни одного торговца не видели. Питались как обычно, без изысков.

- Расскажите еще немного о других своих автопутешествиях. Сколько их было? Куда ездили?

Путешествие на авто Мурманск-Владимир - часть 3, путь домой, что посмотреть Гатчине.Всем доброго времени суток. Если вам нравятся путешествие на машине по России, вы как раз обдумываете маршрут, то данный ролик вам будет очень интересен.

- Точное количество не назову. Начал путешествовать на машине году эдак в 2007. Сначала выбирался минимум раз в квартал в относительно недалеко расположенные города. В Рязань, например. Потом поездки участились, не проходило и месяца без путешествия. Выбирался и за границу - ездил в Эстонию и Финляндию. Больше всего удивило отношение пограничников. Ехал с женой и маленьким ребенком, попали в гигантскую очередь на эстонской границе. Сотрудники заметили, что у нас малыш в авто, и пропустили вперед, чтобы не пришлось долго ждать. А в Финляндии удивило, что детей крайне мало по сравнению с Россией, но при этом даже в музеях есть игровые залы и комнаты матери и ребенка. Созданы все условия для семей.

- Что для вас путешествия на автомобиле?

- Это всегда приключение. А еще уникальная возможность наблюдать, как меняются пейзажи за окном, знакомиться с новыми местами и людьми.

Похоже, вояж на “четверке” через полстраны прошел на твердую “пятерку”, если не считать мелких неурядиц. И главное, какие впечатления - не то что на видеоблог, на целый роман хватит!