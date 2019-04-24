На Совете по аграрной политике при Губернаторе презентованы 4 инвестпроекта в сельском хозяйстве Владимирской области

23 апреля Владимир Сипягин провёл расширенное заседание Совета по аграрной политике при Губернаторе Владимирской области, посвящённое развитию молочного скотоводства и реализации крупных инвестиционных проектов в 33-м регионе. В мероприятии приняли участие врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов, вице-губернатор Александр Трутнев, сельхозтоваропроизводители, руководители образовательных и финансово-кредитных учреждений, общественных организаций региона.

В ходе заседания были презентованы инвестпроекты по строительству животноводческих комплексов крупного рогатого скота на 800 голов с молочным блоком в ЗАО «Имени Ленина» Собинского района, на 400 голов – в СПК «Пионер» Судогодского района, на 600 голов дойного стада и 700 голов молодняка – в АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района и на 3000 голов – в ООО «Тарбаево» Суздальского района. Руководители предприятий подробно рассказали об этапах реализации проектов, заручившись поддержкой Губернатора.

«Развитие животноводства – тема острая и значимая для жителей нашей области, ведь речь идёт о продовольственной безопасности. Президент России Владимир Владимирович Путин назвал сельское хозяйство локомотивом развития экономики. Вот этот локомотив мы с вами и должны прочно поставить на рельсы», – обозначил задачу Владимир Сипягин.

В настоящее время Владимирская область остаётся в лидерах по производству молока в ЦФО. За 2018 год в хозяйствах региона произведено 399,1 тыс. тонн молока, к уровню предыдущего года рост составил 3,8 процента. Однако ввиду поставленной на государственном уровне амбициозной задачи – до 2024 года в 2 раза увеличить экспорт сельхозпродукции – назрела необходимость наращивать мощности, увеличивать поголовье молочного стада. В этом блоке у нашего региона хорошие перспективы для экспансии на мировые рынки.

При этом сложности предстоит преодолеть в сфере мясного животноводства. Пока Владимирская область производит мяса значительно меньше, чем потребляет. Особенно непростая ситуация сложилась в свиноводстве. Причина известна – падение поголовья в результате распространения африканской чумы свиней. Глава региона призвал объединить усилия производителей и органов власти в деле восстановления потерянных объёмов производства свинины. Также необходимо подтянуть показатели по птицеводству, увеличивать стадо крупного рогатого скота.

Разговор Губернатора с представителями агропромышленного комплекса был открытым. Участники обсудили не только направления развития сельского хозяйства, но и проблемные точки этой сферы: проволочки в получении сельхозорганизациями субсидий и кредитных средств, трудности при оформлении земельных участков и выходе в крупные торговые сети.

Владимир Сипягин поручил Максиму Брусенцову, курирующему экономический блок областной администрации, проработать механизм поддержки и сопровождения сельхозтоваропроизводителей 33-го региона, который должен работать в режиме «единого окна». Кроме того, Губернатор призвал по максимуму штрафовать организации, не возделывающие земли сельхозназначения, и лиц, ответственных за допущенный пал травы.