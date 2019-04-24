Слухи о закрытии отделения скорой помощи в Оргтруде являются провокацией

Распространяемая через некоторые СМИ информация о якобы закрытии отделения скорой медицинской помощи Городской больницы №7 в микрорайоне Оргтруд города Владимира не соответствует действительности.

Для повышения доступности скорой медицинской помощи для населения микрорайонов Оргтруд и Лесной города Владимира департамент здравоохранения администрации Владимирской области издал приказ от 29.03.2019 №167 «Об организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, помощи населению микрорайонов Оргтруд и Лесной г.Владимира». Согласно приказу отделение скорой медицинской помощи Городской больницы №7 города Владимира станет структурным подразделением Городской станции скорой медицинской помощи областного центра. При этом бригада скорой медицинской помощи и автомобиль СМП будут по-прежнему базироваться в микрорайоне Оргтруд.

Эта мера повысит доступность скорой медицинской помощи для населения названных микрорайонов города Владимира. Для вызова бригады скорой помощи жителям Оргтруда и Лесного необходимо звонить по единым многоканальным номерам «03» или «112».

Дополнительно сообщаем, что в 2019 году для повышения доступности скорой медицинской помощи для жителей Владимирской области планируется создание Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи, которая объединит все отделения скорой медицинской помощи региона. По этой модели на вызов будет направляться ближайшая бригада скорой помощи, вне зависимости от административно-территориального деления региона, что повысит оперативность и качество работы службы скорой медицинской помощи.

Справочно

В штате отделения скорой медицинской помощи Городской больницы №7 города Владимира работает 11 человек. Им предложат трудоустройство в рамках нового структурного подразделения Городской станции скорой медицинской помощи города Владимира. При этом зарплаты сотрудников не пострадают. При желании им будут предложены альтернативные варианты трудоустройства.

Бригада скорой медицинской помощи Городской больницы №7 города Владимира в 2018 году совершила около 2700 вызовов. Она обслуживает 10 тысяч человек – население микрорайонов Оргтруд и Лесной города Владимира, что соответствует нормативам Министерства здравоохранения РФ.