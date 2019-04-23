2019-04-23T16:34:36+03:00
Общество

Среди россиян вырос спрос на умные устройства

Продажи умных устройств в магазинах Билайн выросли в 3 раза
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17 апреля 2019 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги продаж за 1 квартал 2019 года в собственной розничной сети. Заметной тенденцией стало увеличение продаж умных устройств: смарт-часов, фитнес-браслетов, детских часов с геолокацией и других. В 1 квартале 2019 года их популярность выросла в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Самыми популярными устройствами стали детские часы с геолокацией и фитнес-браслеты. Рост продаж умных устройств в 1 квартале связан с сезонностью спроса, ростом популярности у клиентов и расширением ассортимента в магазинах.

Среди смартфонов самый большой рост показали устройства стоимостью 25-35 тысяч рублей. Их продажи выросли в 4 раза по сравнению с 1 кварталом 2018 года. На увеличение популярности этой категории повлияла динамика продаж в смежных ценовых группах, рост в которых оказался самым минимальным. Чаще всего в магазинах покупали смартфоны Samsung, Honor/Huawei, Apple, Nokia.

Увеличению продаж смартфонов способствовали дополнительные сервисы. Популярность трейд-ин в 1 квартале 2019 года значительно выросла по сравнению с прошлым годом. В 2019 году больше всего смартфонов с использованием трейд-ин было продано в марте. Количество смартфонов, приобретенных с помощью финансовых инструментов (кредитов и рассрочек платежа), выросло в 2,8 раз.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису Юрий Смагаринский: «Выручка от продаж смартфонов в розничной сети Билайн в 1 квартале выросла в 2 раза. Рост связан не только с увеличением числа магазинов. На конец 1 квартала 2019 года количество собственных магазинов выросло на 33% по сравнению с 1 кварталом 2018 года, при этом продажи смартфонов увеличились на 105%. Сейчас каждый салон в среднем продает в 1,4 раза больше смартфонов».

На увеличение эффективности магазинов также повлиял новый формат. В 2018 году Билайн начал развивать концепцию супермаркета цифровых услуг. Ее главной целью стало увеличение потока клиентов в магазины. В салонах расширился ассортимент смартфонов, и появились новые устройства, связанные с телекоммуникациями. Для создания дополнительных сервисов были запущены партнерские зоны с кофейнями, пунктами выдачи заказов, банками и другими партнерами.

Вместе с офлайн-ритейлом компания продолжила развивать собственный интернет-магазин. Являясь частью омниканальной системы, интернет-магазин Билайн привлекает дополнительный поток клиентов, часть из которых приходит в офлайн-магазины. Собственная выручка интернет-магазина в первом квартале 2019 года удвоилась по сравнению с 1 кварталом 2018 года, продажи смартфонов выросли в 2,5 раза. Доля продаж интернет-магазина составляет 10% от общего объема продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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