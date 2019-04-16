Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает о возможности досрочного прекращения подачи тепла по заявкам клиентов

В связи с прогнозируемым в ближайшее время весенним потеплением Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает о возможности досрочного прекращения подачи тепловой энергии по желанию клиентов. Досрочное прекращение теплоснабжения позволит обеспечить комфортный температурный режим в жилых помещениях и сэкономить денежные средства, требуемые для оплаты коммунальных услуг.

По вопросам досрочного отключения отопления в МКД собственникам помещений необходимо обратиться свою управляющую компанию для принятия ею необходимых мер — оформления заявки в теплоснабжающую организацию. В случае понижения температуры воздуха, подача теплоресурсов будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от УК.

Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает, что отопительный сезон будет завершен после выхода соответствующего постановления администрации города. Согласно действующим нормативам, местные власти принимают решение о завершении ОЗП после того, как среднесуточная температура превысит +8°С и будет удерживаться на этом уровне пять суток подряд.

Памятка

Порядок проведения процедуры досрочного завершения отопительного сезона для многоквартирного дома:

1. Прийти к общему решению, что существующая температура воздуха внутри дома не устраивает всех жителей, а не отдельную часть.

2. Совместно определить уровень необходимой температуры в квартирах после регулировки.

3. Не пытаться самостоятельно производить манипуляции с тепловым оборудованием, так как это может привести к повреждению внутридомовой системы отопления.

4. Обратиться в управляющую компанию или ТСЖ для вызова специалиста, который проведет регулировку теплового узла дома и настроит его на экономичное потребление, ограничив поступление тепла в дом. Обслуживание тепловых коммуникаций внутри МКД, как правило, входит в сферу ответственности УК и ТСЖ по содержанию общего имущества, и потому данная процедура должна быть для жильцов бесплатной.

Стоит отметить, что не все многоквартирные дома оснащены устройствами регулировки тепла, и для создания комфортной температуры внутри дома и экономичного потребления тепловой энергии необходима либо установка автоматического оборудования на существующем тепловом узле внутри дома, либо индивидуального теплового пункта.